Milagros Leiva hace llorar a la mamá de Yoshimar Yotún y calla a su reportera [VIDEO y FOTOS]

La fiebre por la selección peruana y su llegada al Mundial Rusia 2018 no tiene cuando terminar. Es así que diferentes espacios matinales vienen entrevistando a las familias de los seleccionados, como fue el caso de Milagros Leiva y la madre de Yoshimar Yotún.

Milagros Leiva se reunió vía microondas la mañana de este viernes con el padre y la madre de Yoshimar Yotún , Víctor y Mary. Los orgullosos padres empezaron hablando del esfuerzo de su hijo, que durante su adolescencia solo vivió estudiando y jugando fútbol en la Academia Deportiva Cantolao, donde lo becaron.

En una parte de la entrevista, el padre de Yoshimar Yotún contó que tuvo que hacerse cargo de sus hijos luego de que su esposa tuviera que viajar a Italia. Fue en ese momento que Milagros Leiva tocó una parte sensible para la familia del integrante de la selección peruana.



"Lo que está contando Víctor me parece absolutamente vital. Mary, ¿por qué te fuiste a Italia? ¿por qué tuviste que marcharte a trabajar? A mí me encantan las historias de los chicos de la selección porque ellos son el Perú. Son historias de muchachos muy trabajadores, muy esforzados que salen adelante. Algunos no han tenido muchos recursos, miren esta historia", dice Milagros Leiva en entrevista con la familia de Yoshimar Yotún.

Mary, la madre de Yoshimar Yotún, se quedó callada durante unos segundos, mientras su esposo dice que tiene un nudo en la garganta. "Es un poco complicado para la señora Mary..." , dice la reportera antes de que Milagros Leiva la corte: "No Jackeline, déjala hablar, Jackeline, déjala hablar".

Tras recuperar el aliento, la mamá de Yoshimar Yotún explica que su hermano radicado en Italia le dio la oportunidad de viajar y trabajar en el país europeo para mantener a su familia. "En ese tiempo mi hijo tenía 14 años y mi hijita 17. Solo mi esposo trabajaba y el sueldo no nos alcanzaba" , contó en el programa de Milagros Leiva.

"No fue fácil. Dejé a mis hijos adolescentes pero mi esposo hizo el gran papel porque él fue padre y madre, pero yo siempre pendiente de mis hijos. Trabaje duro y les di lo que quizá acá en Perú nunca les pude dar. Ocho años fuera", reveló muy conmovida la mamá de Yoshimar Yotún.

Finalmente, explicó que una vez que sus hijos crecieron, le retribuyeron todo el esfuerzo que dio por ellos. "Ya después con Yoshimar profesional y mi hija también adulta me dijo 'mamá hasta aquí no más, ya has hecho mucho por nosotros, ahora nos toca'. Y él fue el que nos trajo definitivamente a Perú" , contó.

Milagros Leiva hace llorar a la mamá de Yoshimar Yotún. Video: ATV

