NO LA CHUNTA NI UNA. Milagros Leiva se convirtió en blanco de críticas por pedirle a la ministra de la Mujer que se quite la mascarilla durante entrevista.

“#LoHizoOtraVez Una vez más #MilagrosLeiva dando cátedra de lo que NO se debe hacer en el periodismo, entrevistando a la ministra de la mujer, le pide que se saque la mascarilla”, se lee en la cuente de Twitter de La Salita del Sin.

Esta cuenta publicó el video donde se observa a la periodista solicitarle a la abogada Rosario Sasieta que se quite la mascarilla. Al respecto, la doctora decidió no hacerlo por respeto a los normas y el protocolo. Por otro lado, la conductora de televisión no volvió a insistir, pero agregó que tal vez la ministra tiene personas a las que cuidar.

La excandidata al Congreso, Ursula Moscoso, añadió que Rosario Sasieta le dio cátedra a Milagros Leiva al no quitarse la mascarilla. “Milagros Leiva le solicita a la Ministra de la Mujer @Rosario_Sasieta que se quite la mascarilla, y ella le responde “Imposible, distanciamiento social y lavado de manos”. Cátedra de responsabilidad para los medios y ejemplo para la ciudadanía” escribe en su cuenta de Twitter.

Milagros Leiva le solicita a la Ministra de la Mujer @Rosario_Sasieta que se quite la mascarilla, y ella le responde “Imposible, distanciamiento social y lavado de manos”. Cátedra de responsabilidad para los medios y ejemplo para la ciudadanía. 👏👏👏 pic.twitter.com/KKkVx4ww4N — Ursula Moscoso 🇵🇪 (@UrsulaMoscoso) August 8, 2020

