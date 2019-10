Milagros Leiva se molestó con director del SAMU por accidente en avenida Javier Prado: "Es un cuento de vaqueros"

Milagros Leiva protagonizó una discusión con el doctor Carlos Malpica, director ejecutivo del SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia), quien explicó por qué no llevaron a Joseph Huashuayo Tenorio, una de las víctimas mortales del trágico accidente en Javier Prado, a una clínica cercana en San Isidro y fue trasladado hasta el hospital Loayza.

Huashuayo Tenorio, ingeniero egresado de la UNI, fue una de las víctimas mortales del trágico accidente en Javier Prado, atropellado por la economista Melisa González Gagliuffi.



Malpica comentó que tras el accidente creyeron que lo más conveniente fue llevar al joven ingeniero al hospital Loayza porque no estaban seguros que las clínicas u otros hospitales de los alrededores, se encontraban en condiciones para recibir a los heridos. El representante del SAMU dijo que tampoco se consultó a los centros médicos cercanos.



"A mí sí me indigna a que a un paciente no lo lleven a un lugar cercano. Y lo que más me indigna es que nos quieran hacer creer que en las clínicas no hay capacidad resolutiva. Porque si no la hay, cierren Sanna y Ricardo Palma, porque esas clínicas son las de las más caras de nuestra capital. Por eso yo no puedo admitir su argumento. Lo lamento", dijo Milagros Leiva en su programa de ATV.



Pese a las palabras de la conductora, Malpica solo dijo: "Es lo que hicimos". Luego, la conversación se puso un poco más tensa.



"¿Es lo que hay no? Y con eso nos quedamos tranquilos", sostuvo Milagros Leiva.



"Tranquilos no, pero es lo que pasó, lo que hicimos", repitió el director del SAMU.



Milagros Leiva cuestionó a Malpica, preguntándole si no se arrepentía por la decisión tomada, aunque este contestó que no tenía por qué arrepentirse.



"Porque ha perdido tiempo, ha perdido tiempo, pudo haber sido su hijo. Se muere, no importa, pero se muere atendido. ¡Entiéndanlo! Póngase en los zapatos de los padres de Joseph Huashuayo. La UNI está haciendo vigilia, ese chico no debió morir", dijo Milagros Leiva.



Finalmente, la conductora agradeció a su invitado, no sin antes indicarle que la versión del representante del SAMU es un "cuento de vaqueros".