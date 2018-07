Milagros Leiva respondió fuerte y claro tras ser mencionarse su nombre en uno de los últimos audios difundidos de las conversaciones entre César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo.

En el material publicado, se escucha cómo 'Toñito' cuenta que Milagros Leiva le dijo que le avisara a Edwin Oviedo tenga 'un speech' listo para decirlo en su programa sobre los representantes de provincia que destacan en diversos aspectos profesionales.

Ante esta situación, Milagros Leiva negó tajantemente su relación con el juez César Hinostroza. Aunque aceptó que el empresario Antonio Camayo es su amigo, la periodista indicó que ella arma sus entrevista.

"¿Los periodistas somos responsables de todo lo que los personajes hablen antes de venir a una entrevista?... no. ¿Yo puedo controlar que si fulanito es amigo de tal? ¿Quién seré yo?" , exclamó Milagros Leiva durante su programa.

Quien decidió al frente para hablar sobre la situación de su colega es Patricia Del Río. La periodista de RPP quiso hablar sobre Milagros Leiva y, de alguna forma, defender su imparcialidad.

"Puedo tener mil discrepancias con Milagros Leiva , pero afirmar a partir de los audios difundidos que ella 'arregla' entrevistas es una exageración. Hay invitados que no se atreven a enfrentar entrevistas. Es natural que el periodista pida que lo preparen para que se anime a ir al programa", escribió en Twitter Patricia del Río.

Sin embargo, el mensaje de la conductora de RPP Noticias no fue tomado de la mejor manera y muchos consideraron que era una forma de justificar el supuesto comportamiento periodístico de Milagros Leiva.

Por ese motivo, la misma conductora de ATV Noticias decidió responderle a Patricia del Río . "Hola Patricia. Sé que discrepas conmigo en mil cosas como dices y agradezco tu tuit, pero yo no 'arreglo' entrevistas. Por eso no quieren venir a mi programa. Reitero que no pedí nada a Camayo ni antes ni después. Ahora debe investigarse su relación con Hinostroza. Saludos!" , escribió Milagros Leiva como respuesta.

Ante este mensaje, a Patricia del Río borró su tuit inicial. La periodista le respondió a Milagros Leiva y dijo que no debió 'defenderla' cuando le pareció un ataque 'injusto'. Los seguidores discreparon si el mensaje era real o si el tono que usó era irónico.

"Tienes razón. No debí siquiera intentar defenderte. Lamento haber tratado de aclarar que no tenías nada que ver con nada oscuro. Borro el tuit que tanto te ofendió. Y para la próxima, te juro que no volveré a intentar defender, por principio, lo que me pareció un ataque injusto ", finalizó Patricia del Río.

