POR: OSCAR TORRES

El Congreso está en camino de censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví, cuestionado por temas de terrorismo. El país continúa en la incertidumbre. Trome conversó con la combativa periodista y lideresa de opinión de Willax TV, Milagros Leiva, quien va al frente.

Milagros, todo parece indicar que Iber Maraví va a ser censurado. ¿Se lo merece?

Absolutamente. Jamás mereció ser ministro. Yo creo que ha sido una afrenta al Perú su designación.

¿Por qué en el Perú hemos llegado a estos niveles de la política donde tenemos ministros cercanos a Sendero Luminoso?

Porque el propio presidente Castillo ha sido cercano a Sendero. Él fue elegido por Conare, por Movadef, que son los brazos políticos, los tentáculos de Sendero Luminoso. Entonces por osmosis ha traído a los suyos que son los sindicalistas y Maraví es uno de ellos.

GUIDO BELLIDO

Entrevistaste a Guido Bellido antes de que sea primer ministro, ¿qué impresión te dio?

Que es un gran provocador.

Diversos analistas consideran que el Congreso está muy pasivo ante todo lo que vemos. ¿Se debería censurar al gabinete Bellido?

No merecemos lo que estamos viviendo. Estamos empobrecidos, somos un país que no se ha reactivado. Hemos tenido el peor manejo de la pandemia en el mundo y merecíamos un Ejecutivo eficiente, gestionador, que no divida, que al contrario entienda la oscuridad en la que estamos y le ponga luz. El premier Bellido con sus payasadas, con las cosas que les dice a los periodistas y en los chats, a Cerrón y luego al presidente, es un factor disruptivo.

¿Por qué crees que Castillo no muestra liderazgo y separa al premier?

Creo que están jugando todos, a los policías buenos y a los policías malos. Castillo, Cerrón, Bellido están buscando destruirlo todo para, según ellos, fundar la revolución, yo digo la ‘robolución’ socialista del siglo 21 en el Perú.

Los chats de Perú Libre han dejado en evidencia que Vladimir Cerrón es el que maneja a Bellido y a la bancada de Perú Libre, incluso contra el propio presidente. ¿Qué opinas?

Que son mentirosos crónicos, que son cínicos, que dicen una cosa a los medios, bueno, no tanto porque no les gustan los periodistas. Siempre huyen o encuadran a los periodistas como la basura, la porquería que no los deja gobernar y desde ya ellos son los primeros irrespetuosos con nuestro oficio…

Milagros Leiva dijo que le da pena el país. "No merecemos esto; pero hay que resistir", expresó. (Foto: Eduardo Cavero)





¿Entonces?

Ya los analicé, tienen tres canales de comunicación. A los periodistas un mensaje siempre con un tono victimizador, apocado, supertranquilo. Luego a la plaza donde gritan, dividen, enfrentan, ningunean a los periodistas y al ‘pueblo’ que no piensa como ellos. Y finalmente un mensaje absolutamente distinto en la interna. Los chats lo han demostrado. Yo no sé cómo Castillo puede mantener a Bellido cuando ha visto que está complotando contra el canciller que él mismo eligió.

LOS ‘CAVIARES’

¿Eres de las que cree que el presidente Castillo puede moderarse o ya hay un plan para llevar al Perú hacia un Estado totalitario?

Yo creo que los ‘caviares’ y toda la gente castillista están bien equivocados. Pienso que ven a Castillo con esa mirada vertical, paternalista, ‘pobrecito, lo vamos a encarrilar, lo vamos a poner en su hoja de ruta, nosotros lo vamos a moldear, nosotros que somos los pensantes, la clase política que siempre ha gobernado y que sabe dónde tiene que ir el Perú vamos a traer a Castillo a nuestro lado’. Se olvidan de que Castillo es en principio un sindicalista, yo lo entrevisté en RPP, a Castillo no le entran balas.

¿Capaz de qué era?

De someter y poner entre las cuerdas a Marilú Martens y de incluso poner en peligro todo el año escolar de todos los niños peruanos siendo él profesor y diciendo ‘palabra de maestro’. A él no le importó eso.

NICOLÁS MADURO

¿Qué significado tiene para ti esa reunión secreta entre Castillo y Maduro?

Que admira a Maduro, a Evo, a todo el eje Castro-chavista. Él lo ha dicho en las plazas en la primera vuelta, en la segunda vuelta todo el tiempo. Él no nos ha engañado. Lo que ha triunfado es el odio y ha permitido que un hombre que solo consiguió 19% hoy nos esté demostrando que no estaba preparado para gobernar.

A propósito, tú has entrevistado a Richard Rojas, el personaje más cercano durante la campaña a Castillo. ¿Qué declaración fue la que más te asombró?

Fue tan franco que me dijo ‘nosotros éramos ocho locos que nos lanzamos y que lo único que queríamos era pasar la valla electoral. Jamás pensamos que íbamos a ganar, tanto así que en el ideario en la primera vuelta ni siquiera el terreno de la seguridad estaba puesto en blanco y negro’. Esa gente, esos ocho locos han entrado a Palacio, ¿y qué quieren ahora? ¿Enloquecernos a todos los peruanos?

¿Por qué piensas que están nombrando a tanta gente impresentable en puestos claves del Estado?

Yo no creo que sean impresentables. No me gusta tener esa visión de sí eres presentable y el otro es impresentable, porque luego ellos se victimizan. Creo que están colocando a personas que piensan como ellos. No están priorizando la eficiencia, el recorrido laboral ni profesional de una persona que puede sacar al Perú adelante. Están colocando a personas que van a cuidar el modelo que ellos quieren seguir. Ellos están llevando a sus camaradas.

Milagros reveló que ahora camina con guardaespaldas. (Foto: Eduardo Cavero)

VACANCIA

Rafael López Aliaga, por ejemplo, es de los que piensan que se debe vacar a Castillo. ¿Opinas lo mismo?

El otro día se lo pregunté y lo estoy pensando todo el tiempo. La pregunta es ¿adónde nos lleva Castillo? Ya estamos en el despeñadero y estamos cayendo, cayendo y cayendo. ¿Merecemos los peruanos un presidente tan incapaz? ¿La solución es la vacancia? ¿Que se vayan todos? Para mí esta es una pesadilla.

¿Qué hacemos?

¿Merecemos esto? Yo creo que no. La solución es el caballazo. Para empezar, un presidente que es capaz de mantener y blindar a un ministro que ha tenido serios indicios de tener relaciones con Sendero Luminoso y que ahora dice para librarse que sus atestados fueron hechos bajo tortura, tiene la cara de hablar en el Congreso de Hildebrando Pérez, su suegro, como si fuera cualquiera, cuando Hildebrando Pérez fue el monstruo de Lucanamarca. Cuando Lucanamarca fue una de las peores heridas de nuestro país. Esa persona ¿es un incapaz moral? Yo creo que sí. Castillo tiene que reconocer que él mismo se está declarando como un incapaz moral.

Algunos miembros del gobierno suelen decir que la derecha no permite que un campesino esté en el poder y se victimizan. Tú eres huancaína, ¿qué les tendrías que decir?

Que dejen de faltarle el respeto a los campesinos buenos de este país. Y gracias por esta pregunta porque me parece una falta de respeto a los serranos, todo este discurso que está empezando a establecer toda la gente de izquierda. Ahora, un hombre que viene del Ande tiene derecho a llegar a Palacio, pero claro que tiene derecho. ¿Nos molesta que más de 9 millones de peruanos no tengan agua y desagüe? Por supuesto. ¡A mí me molesta ver que en las zonas altoandinas siguen los niños muriéndose de frío! Todos los peruanos merecen vivir con decencia y dignidad, pero eso no da derecho a que un peruano, humilde, que él mismo se autodenomina un profesor rural que es un luchador social, divida a los peruanos.

A ti y al canal donde trabajas los han acusado de ‘terrorismo informativo’. ¿Qué crees que hay detrás de estas acusaciones?

Una campaña para cerrarnos. Si pudiera Castillo hace rato hubiera cerrado Willax, pero vamos a resistir, esperar parados el embate del poder político.

Beto Ortiz tuvo que salir del país. Si la situación se agrava, ¿has considerado esa posibilidad? ¿Has recibido amenazas?

Claro, es la primera vez en mi vida que camino con un guardaespaldas y a mí no me gusta esta situación, es más, le agradezco a Erasmo Wong que esté protegiendo a sus periodistas.

‘No más pobres en un país rico’, ¿qué opinión te merece esa frase en estos momentos?

Es verdad los que decían no más pobres, pero del lado de Perú Libre, no más sombreros pobres, no más ‘lapicitos’ pobres en un gobierno donde lo único que se premia es si eres o no un camarada.

LA CALLE

La calle es muy importante, ¿la gente está desilusionada de este gobierno o aún tiene un respaldo significativo?

Creo que el respaldo está en las provincias. Yo creo que ellos han sido bien inteligentes y han hecho una estrategia de comunicación impresionante. El problema del centro y de la derecha es que no van a la calle donde ellos van y mienten. Entonces pasa una crisis política y ves a Bellido, a Bermejo, Dina anda un poco callada porque creo que está esperando que todo explote y ella ser la presidenta, eso es lo que yo siento sobre Dina Boluarte. La veo rara, lo ve a Bellido como asombrada, pero ella es del ala cerronista. ¿Qué está esperando Dina? ¿Qué Castillo implosione? No sé. Sí creo que los demócratas están perdiendo el tiempo porque no están enfrentando las ideas. Ellos no están yendo a las plazas.

VLADIMIR CERRÓN

Llegaste a conocer y entrevistar a Cerrón, ¿te sentiste alguna vez maltratada por él?

Sí, pero claro, Cerrón se ha burlado de mí, me ha faltado el respeto en Twitter y yo lo he enfrentado, no de ahora que ya es el todopoderoso, sino de muchos años. Ojo, respeto a Vladimir Cerrón. Lo he invitado a mi programa donde, salvo todo lo que decía y que yo le rebatía, creo que nunca más quiso volver porque quedó muy mal parado. Él es una persona misógina. Se burla de las mujeres todo el tiempo. Ha dicho que yo he fugado de mi Huancayo querido y soy parte de una burbuja aristócrata. Cerrón está loco. Es un hombre resentido, para mí es un acomplejado social que no celebra el éxito del otro. Solo tienes que pensar como él, solo tienes que ser parte de su imaginario, de su ideario para que entonces tengas un reconocimiento.

¿Crees que terminará preso?

Sí, creo que sí. Creo que le van a dar prisión preventiva si es que la justicia y el Ministerio Público actúan como han actuado con todos. Lo más probable es que le den prisión preventiva porque lo están colocando como cabecilla de una organización criminal, si no lo hacen entonces va a ser bien sospechoso, ¿no?

MARIO VARGAS LLOSA

Mario Vargas Llosa acaba de decir que el presidente no sabe dónde está parado. ¿De acuerdo?

Suscribo absolutamente a Mario y además lo felicito porque, pese al resentimiento de sus amigos ‘caviares’, de toda la gente que lo adulaba y que lo vanagloriaba, no ha retrocedido. Yo siempre he respetado a Mario Vargas Llosa y hoy lo respeto más que nunca. Y sí creo lo mismo, el presidente Castillo no sabe dónde está parado.

Julio Velarde ha sido ratificado en el Banco Central de Reserva, ¿te parece una buena noticia?

Me parece una muy buena noticia. Me parece una muy mala noticia todo el irrespeto con el señor Velarde. Todos estos dos meses donde sí, no, ya veremos, quién sabe, de repente, algún día. O sea, lo que hay que recuperar en nuestro país es eso: el respeto.

El dólar sigue arriba de los 4.10. Si los alimentos suben a este ritmo, ¿cómo ves el futuro del país a mediano plazo?

Yo lo veo sumamente gris, oscuro. Me da pena porque un país sale adelante incluso en los peores momentos cuando todos estamos unidos, cuando todos perseguimos el mismo ideal. El Perú no es una familia hoy. En el Perú hoy día ‘todos son perros y gatos’. Todos están viendo de dónde sacan más plata o cómo agarran más poder… Hemos retrocedido más de 30 años. Los índices de pobreza se han ido al diablo. ¿Qué nos queda? Vamos a pelear juntos y vamos a salir adelante. ¿Quién lo hace? Un líder. Castillo solo es líder de sus odios, de la gente que piensa cómo él, no está gobernando para todos los peruanos. Entonces, como no sientes que ese presidente te representa, como no le tienes confianza, los mercados empiezan a estar nerviosos y ellos no entienden que el precio del dólar no es por la derecha bruta y achorada, como ellos dicen, porque ellos también son parte de una izquierda bruta y achorada, o sea, los dos extremos se han encontrado, pero en el medio existimos millones y ¿qué hacemos? Vemos cómo se pelean mientras sube el dólar, no puedes pagar tus créditos, no te reactivas, no tienes empleo, ¿a dónde vamos a llegar?

¿Consideras que la intención del gobierno es cerrar finalmente el Congreso?

Sí, claro, ese es el objetivo porque ellos quieren una nueva Constitución. Ellos han dicho todos los días que quieren una Asamblea Constituyente.

¿Cuál crees que debe ser el rol de la prensa en esta coyuntura política?

El rol que estamos haciendo hoy de manera complicada, hay que decirlo, algunos periodistas, buscar la verdad, dudar del poder político, denunciar las cosas malas que vemos. Por ejemplo, que terroristas estén visitando más de 16 veces a uno de los principales brazos derechos del presidente Castillo, como es el congresista Edgar Tello. En nuestro oficio ha habido gente que ha sido bien felpuda, que sigan siendo felpudos, no importa. Con ellos no contamos, gente que se acomoda, que está entrevistando al primer ministro, a Iber Maraví y no le repregunta. Todo se está quedando en un archivo. Pero existimos varios periodistas en varios medios que sí queremos al Perú, entonces lo único que nos queda a nosotros es ‘unidos jamás seremos vencidos’.

Gracias Milagros. Dios ayude a nuestro país y ojalá no paremos de crecer, generar empleo y combatamos con propiedad la pandemia…

Gracias Oscar y sigue tú también: combativo, resistente y valiente.

