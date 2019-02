Milagros Leiva se pelea en vivo con representante de motociclistas: "Este patán no quiere escuchar"

Milagros Leiva se exasperó. La periodista se llenó de indignación esta mañana, cuando entrevistó a Luis D' Angelo, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú, por la reciente propuesta de la Municipalidad de Miraflores que apunta a que dos personas no puedan transitar en una misma moto lineal.

Luis D' Angelo comenzó refutando la información de Milagros Leiva, quien habló de un alto índice de asaltos en moto lineal. "Todo lo que has dicho no es cierto. Carece de fundamento. Como en todos los órdenes de la vida, para dar una opinión hay que tener conocimiento de causa", indicó.

Según D'Angelo, solo el 30% de los asaltos son realizados en moto lineal. "Estamos haciendo un mundo demasiado grande de un problema que parece más grave de lo que es", agregó en la entrevista con Milagros Leiva.

"Me estás ofendiendo todo el rato diciendo que yo soy una desinformada. No me importa que me trolees. ¿Por qué no es viable (la propuesta de la Municipalidad de Miraflores)? ¿Porque tú lo dices? ¿Porque tú tienes tu moto y no robas?", dijo indignada Milagros Leiva. "O sea, según tú, es una estupidez del alcalde Molina", agregó.

La discusión llegó a su punto más álgido cuando Milagros Leiva le dijo 'querido' a Luis D'Angelo. "No soy tu querido, lamentablemente", dijo el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú, causando la indignación de la periodista.

"¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Por favor, levanta a este prepotente, no lo puedo escuchar más. Tú no eres mi querido, qué te pasa irrespetuoso. ¿Qué le pasa a esta gente matonezca? ¿Qué quieres? Caricaturizar a una mujer. Yo estoy defendiendo el derecho de la gente a vivir. El primer derecho consagrado es el derecho a la vida, que está por encima del libre tránsito, pero como este patán no quiere escuchar", dijo Milagros Leiva.

"Yo no tengo queridos, para empezar. Anda respetando a las mujeres y si tu tienes queridas ese es tu problema. Que se creen los hombres, que nos pueden tratar a nosotras cómo qué", agregó Milagros Leiva indignada.