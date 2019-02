Milagros Leiva pide disculpas tras pelea en vivo con representante de motociclistas | VIDEO

La periodista Milagros Leiva hizo un 'mea culpa' tras la acalorada discusión que protagonizó en vivo con Luis D' Angelo, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú. La polémica se hizo más grande aún cuando la conductora cortó la entrevista tras un malentendido.

Milagros Leiva se mostró a favor de la reciente propuesta de la Municipalidad de Miraflores que apunta a que dos personas no puedan transitar en una misma moto lineal, mientras que D'Angelo explicó sus argumentos en contra.



La discusión llegó a su punto más álgido cuando Milagros Leiva le dijo 'querido' a Luis D'Angelo. "No soy tu querido, lamentablemente", dijo el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú, causando la indignación de la periodista.

Tras este hecho que se viralizó en las redes sociales, Milagros Leiva se vio obligada a explicar los motivos que la llevaron a cortar la comunicación en vivo con D'Angelo y pedir disculpas a la audiencia.

Así fue la discusión:

Milagros Leiva se pelea en vivo con representante de motociclistas. Video: ATV Noticias

"Quiero ofrecerles disculpas a la audiencia porque es la primera vez en mi vida periodística que terminó colgando a un entrevistado. Solo dos veces, dos entrevistados me han abandonado: Laura Bozzo y Anel Townsend", dijo Milagros Leiva.

Sobre la polémica frase de 'querido' con la que se dirigió a Luis D'Angelo, la periodista precisó que es una expresión coloquial que ella siempre utiliza a la hora de conversar con otra persona.

"A todo el mundo le digo 'querido', 'querida', 'estimado' y 'estimada'. Es una manera coloquial de tratar a la gente. El señor Luis D'Angelo me dijo desinformada, lo toleré un par de veces (...) Lo que me molestó fue su actitud", añadió.

"Lamento Señor Luis D'Angelo haberle dicho a usted querido, no era con ninguna intención como para que usted me contestara eso. Lamento haberle cortado porque quería seguir escuchando la manera como usted me estaba caricaturizando. Respetos guardan respetos", puntualizó.

Finalmente, Milagros Leiva volvió a pedir disculpas a la audiencia y mencionó que, a pesar de que la llamen "desinformada" o "llorona", ella seguirá firme en sus convicciones.