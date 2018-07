Milagros Leiva se pronuncia por mención de Juez Hinostroza: "No pertenezco a ninguna argolla periodística"

Milagros Leiva se defendió con todo. La periodista utilizó un espacio de su programa matutino en ATV+ para defenderse de las críticas que apuntan hacia ella por una presunta relación con el polémico juez César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo.



En el audio difundido por Gatoencerrado.net, se escucha Antonio Camayo pidiéndole a César Hinostroza que elabore un discurso para que Edwin Oviedo l o diga en el programa de Milagros Leiva. Inclusive el empresario le dice al juez que fue la propia periodista la que le solicitó que tenga un 'speech' listo para la entrevista.



"'Seguro a Milagros Leiva Oviedo le pagó su pasaje a Rusia'. Me hacen reír. Creo que me conocen, soy una periodista independiente, no pertenezco a ninguna argolla periodística, quizá ese sea mi mayor problema" , se defendió la periodista.



"¿Los periodistas somos responsables de todo lo que los personajes hablen antes de venir a una entrevista?... no. ¿Yo puedo controlar que si fulanito es amigo de tal? ¿Quién seré yo?" , agregó una indignada Milagros Leiva.

La periodista aclaró que viajó a Rusia invitada por Coca Cola junto con otros cuatro colegas, Renato Cisneros, Jaime Bedoya y Johana Boloña, representantes de la prensa escrita, de señal abierta, de cable y de radio.

"Antes de mentir y antes de decir que seguramente ella le pidió entradas a Oviedo, que le pidió polos, claro se los regaló a los 15 que estamos aquí y todo lo que hago lo hago de frente, nada por encargos", agregó Milagros Leiva.



"Creo que hay una tira de corruptos que se están aprovechando de este momento y a río revuelto, ganancia de pescadores", sentenció la periodista sobre la reciente avalancha de audios de la vergüenza que embarran al Consejo Nacional de la Magistratura y al Poder Judicial.

Asimismo, hizo referencia a su caso con Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala, quienes 'quisieron lapidarme'. "Yo permanecí mucho tiempo callada porque estaba embarazada y preferí, no me importó que me enlodaran, la vida de mis hijos" , agregó Milagros Leiva.

"Nunca jugué con mi maternidad. Ni siquiera puse de pretexto a mis mellizos para que por favor ya me dejen, no lo conté y eso lo saben todos, desde Clara Elvira Ospina que me obligó a renunciar. Y no lo conté porque yo no me escudo en mis hijos, como algunos políticos sí lo hacen" , dijo Milagros Leiva en su programa.

Milagros Leiva responde tras ser mencionada en audio. Video: ATV +

