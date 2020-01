¡FUEGOOO! La guerra entre Milagros Leiva y Juliana Oxenford no tiene tregua. Y es que luego de que la primera dijera que no considera a la rubia comunicadora como un referente periodístico y que no recordaba ninguno de sus titulares, la popular periodista le contestó con todo.

“Pues yo no soy mezquina y reconozco que recuerdo alguno de sus titulares. Por ejemplo: “periodista paga $30 mil dólares a prófugo de la justicia””, escribió la ‘Oxenford’ en su cuenta de Twitter, en referencia al dinero que entregó Leiva a Belaúnde Lossio para una entrevista exclusiva.

Cabe indicar que la rivalidad entre ambas periodistas se hizo conocida esta semana, cuando en entrevista con Magaly Medina, Juliana Oxenford dijo que la ex conductora de ATV Noticias le quitaba a sus entrevistados cuando ambas trabajaban en la misma radio.

Milagros Leiva negó que haya caído en esas malas prácticas y aseguró que no tiene la culpa que sus invitados la prefieran a ella. También aprovechó para hablar de la ‘Urraca’, con la que tuvo problemas cuando trabajaban en ATV.

En ese sentido, dijo que Magaly le molestó cuando quiso entrevistar a Nicola Porcella y Faruk Guillén por el caso de la fiesta del terror de Asia y a Melissa Loza cuando su novio fue acusado de comercializar drogas.

Juliana Oxenford (TROME)