Más de un millón de jóvenes son ‘Ninis’, ni estudian ni trabajan

Su desmotivación, pocos deseos para surgir y la falta de oportunidades los convirtieron en los ‘Ninis’, jóvenes que ni estudian ni trabajan . Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) , existen 1.4 millones de peruanos entre 15 y 29 años que pertenecen a este grupo y la mayoría son mujeres.



César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL , informó que representa el 19.2 % de la población juvenil del país y en comparación con el 2016, la cifra se incrementó. Agregó que uno de los motivos es por el “lento avance de la demanda laboral y la deserción que hay en el rubro educativo”.

LIMA Y CALLAO

El Callao y Lima concentran una mayor presencia de ‘Ninis’ (44.2 %). Le siguen Lambayeque, Tumbes, Arequipa, Piura, Ucayali, Ica, La Libertad, Tacna y Moquegua. Además, las mujeres lideran el grupo con un 62.4 %, mientras que los hombres llegan al 37.6 %.



Para Julia Giraldo , especialista de Administración de Empresas de la Universidad de Ciencias y Humanidades, muchas jóvenes entre los 15 y 18 años se embarazan, se convierten en jefas de familia y terminan truncando sus estudios y sueños de triunfar profesionalmente.

“Desde la casa, los padres deben prestar más atención a sus hijos, hablarles sobre la sexualidad e incentivarlos a estudiar y seguir una carrera”, aconsejó.

SEPA QUE...

* El mayor porcentaje de ‘Ninis’ se concentra en hogares no pobres (clase media e incluso clase alta).

* El 78.3 % de ellos son identificados como desvinculados, desmotivados, desocupados y sin deseos de trabajar.

* Solo el 17.5 % buscó activamente un empleo y no lo encontró, mientras el 3.5 %, a pesar de tener deseos de trabajar, no realizó una búsqueda activa.

