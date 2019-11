Millonario árabe quiere novia peruana de 'buen corazón': "No me estoy fijando en si es bonita"

El multimillonario empresario árabe Yaqoob Mubarak está de visita en nuestro país, decidido a brindar apoyo a más peruanos y cuenta que sigue sin novia y solo busca ‘una mujer de buen corazón’.



“I’m looking for a woman with a big heart. This is the most important... because I’m not looking for beauty...” (Busco una mujer con un gran corazón, pues es lo más importante. No estoy buscando belleza...)”, expresó Yaqoob Mubarak.



Yaqoob retornó al Perú para cumplir la promesa que hizo a Víctor Angulo, niño trujillano que estudiaba con luz de un poste a falta de luz eléctrica en casa.



Ahora, a su regreso, anuncia que este sábado, 9 de noviembre, inaugurarán la nueva casa del niño, en Moche. También habrá ayuda para su colegio.



CON VIZCARRA

“La gente de Perú es mi familia y estamos aquí, de nuevo, los dos, para ayudar”, dijo Yaqoob, en referencia a su amigo y socio mexicano Gilberto Rosas.



Les gustaría reunirse con el presidente Martín Vizcarra para plantearle proyectos de ayuda. “Nos encantaría tener un acercamiento con él. Hemos logrado cosas buenas y si pudiéramos ponernos a su servicio, creemos que sería un convenio único de colaboración entre Perú, México y Baréin”, dijo Rosas.



Ya visitaron el estadio de Alianza Lima y tienen buen sentido del humor, incluso grabaron ‘Buscando al nuevo árabe’ con JB (Jorge Benavides).



SEPA QUE...

*Yaqoob Mubarak proviene del Reino de Baréin, en Asia.



*Le gusta el fútbol y le agradan el cebiche, la chicha morada y el pisco sour.



*Reciben muchas peticiones y las evalúan.



*Indican que se orientan a casos de urgencia, no a pedidos de dinero, deudas, cirugías de vanidad.



*Para apoyo, es de forma escrita o vía Instagram de Mubarak (yaqoob_mubarak87) o de Rosas (gibastruk). Advierten no caer en cuentas falsas.