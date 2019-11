Millonario árabe Yaqoob Mubarak volvió a Perú para seguir ayudando

Lo prometido es deuda y, cumpliendo lo que ofreció, el empresario árabe que ayudó a un niño trujillano que estudiaba con la luz de un poste en la calle, retornó al país dispuesto a seguir apoyando a más peruanos.

Vistiendo la camiseta de nuestra selección de fútbol, Yaqoob Mubarak y su amigo y socio mexicano Gilberto Rosas, quien hace de traductor, fueron recibidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez con abrazos, carteles y chicha morada.

“I want to help more people in Peru” (Quiero ayudar a más personas en Perú), dijo Mubarak y recibió el abrazo de Eden, un joven en silla de ruedas que fue a pedirle ayuda por la fibrosis pulmonar que padece.

“Llevo así dos años y medio, no hay donante y mi enfermedad va progresando. Necesito que me escuche y me ayude”, le dijo.

NECESIDADES URGENTES



Yaqoob y su amigo respondieron que verán la forma de ayudar. “Aquí estoy en casa, la gente es mi familia y vengo para ayudar a más personas, tengo muchas cosas y sorpresas”, expresó Yaqoob, remarcando que su labor es filantrópica hacia temas reales, verificables y urgentes que se puedan atender, no a préstamos por deudas de tarjetas de crédito u otros similares.

SEPA QUE...



- Irán a Trujillo a inaugurar la sala de cómputo del colegio del niño Víctor Angulo y su nueva casa, que Yaqoob ayudó a implementar.



- Recibirán el reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

- Piden al Ministerio de Salud la gestión para ingresar una máquina comprada en Estados Unidos para la recuperación de la niña Mía.



- Para solicitar apoyo, se envía mensaje a la cuenta de Instagram de Mubarak (yaqoob_mubarak87) o de Rosas (gibastruk). Las solicitudes son evaluadas.

- Advierten cuidado con contactar cuentas falsas.