El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Rosendo Serna, informó hoy que su sector está elaborando un protocolo que permita ampliar el aforo al 100% en las aulas a nivel nacional.

En declaraciones a la prensa, el funcionario cuestionó que, en restaurantes, reuniones, entre otros, las personas no respeten el distanciamiento social y pese a ello el aforo sea del 100%. “Ayer ha sido el clásico, la gente va al Estadio, son más de 50 mil personas y el distanciamiento ahí no se cumple. Es más, los restaurantes, las fiestas, los encuentros, la situación de este feriado largo, entonces ¿por qué obligamos en la escuela que si haya un distanciamiento de un metro? Lo que sí hay que exigir siempre es que la mascarilla no debemos quitarnos”, señaló.

“Nosotros estamos armando un protocolo que permita entre clase y clase, entre par de horas, permitir la ventilación de las aulas, que los alumnos salgan, se ventilen, y nuevamente volver y las clases sean al 100%. Estamos en eso, esta semana debe tomarse determinaciones”, añadió.

En esa línea, Serna aseguró que esta iniciativa va a ser por el bien de la educación. “Hemos notado que en algunas instituciones educativas teniendo un número alto de estudiantes han divido en grupos y no se está teniendo el 100%”.

Sobre castración química a violadores

Respecto al proyecto de ley que presentará el Gobierno para aplicar la castración química obligatoria a los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, tal como ya se realiza en otros países del mundo, el titular del Minedu expresó su opinión.

“En primer lugar rechazar contundentemente todos estos tipos de actos que ocurren y que mentes perversas dañan la situación de toda la niñez. Yo pienso que es una propuesta de otras propuestas que hay, porque los padres de familia y mucha gente responde con indignación”, sostuvo.

Asimismo, indicó que esta propuesta debe evaluarse y plantearse bien. “Hay que discutir, hay que conversar, esa es una de las formas. Pudieses haber otras formas también que permitan sancionar drásticamente a esta gente. Yo en realidad soy sincero yo considero que este tema ni siquiera deberíamos comentar porque en una ciudad civilizada estos hechos no deberían pasar”.

