Minedu: ¿Te quedaste sin vacante para tu hijo en un colegio nacional? 'Identicole' te puede ayudar | FOTOS

Ya se acerca el inicio del año escolar y muchos padres de familia realizan largas colas para poder alcanzar alguna vacante en los colegios nacionales, sin embargo, muchos no alcanzan y no saben qué hacer, pues no cuentan con los medios económicos necesarios para pagar un colegio particular. Ante ello, el Ministerio de Educación recomienda a la ciudadanía informarse más sobre las instituciones educativas cercanas a su zona de residencia.

Patricia Gonzáles, vocera del Minedu, recomendó a los padres de familia ingresar al sitio web Identicole, que pone a su disposición información sobre las instituciones educativas públicas y privadas del país, a fin que puedan tener más elementos para elegir la institución educativa de sus hijos y a la vez detectar aquellas que no estuviesen registradas.

“Existe un sistema que es el Identicole, que pueden usar los papás para identificar los colegios que están cerca de su ubicación, en la zona donde ellos viven. Dentro de ese ámbito, pueden identificar las características físicas a nivel de las condiciones del colegio, las instalaciones, si enseñan inglés, etcétera”, dijo a “Canal N”.

En ese sentido, explicó que en caso no encuentren cupos en una institución educativa, pueden usar el Identicole para buscar otro colegio que sí los tenga.

“Van a poder encontrar los colegios que están cerca de su ámbito, tal vez algunos no tengan cupos, pero hay otros cercanos que sí los tienen. Es una cuestión de ir mirando dentro de su territorio a qué otra escuela pueden acceder”, comentó.

“No significa que no haya vacantes. Tú comienzas a encontrar en otros lugares cercanos otras escuelas”, agregó.

Asimismo, dijo que el Ministerio de Educación ha comenzado a ampliar la atención en el turno tarde y que este año se comenzará a ver un modelo flexible, para niños de entre 2 y 3 años.