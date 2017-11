Minedu suspenderá clases el jueves si Perú clasifica al Mundial, pero usuarios critican medida

Critican medida del Minedu. El martes por la noche el Ministerio de Educación compartió un comunicado en las redes sociales que tomó por sorpresa a muchos. Se trata de una medida si la selección peruana clasifica al Mundial Rusia 2018.



"De alcanzarse este objetivo, el Ministerio de Educación (Minedu) ha dispuesto, de manera excepcional, la suspensión de las actividades en las instituciones educativas públicas y privadas de todo el país el jueves 16 de noviembre de 2017", se lee en el texto, publicado también en la página web del ente.



Pero lejos de aplaudir la medida, muchos usuarios expresaron su rechazo. "Nunca hubo huelga docente, nunca hubo Niño. Los niños y jóvenes no necesitan recuperar clases. Aquí no pasó nada, hermanito. 0 exigencia en esta gestión del Minedu, 0 búsqueda de la excelencia", cuestionó el usuario Cristhian Rojas.



Como se sabe, miles de escolares perdieron clases tras la huelga docente y El Niño costero, por lo que esta medida no parece la más adecuada.



"Totalmente inconsecuentes en el Minedu. Vamos de mal en peor" o "Las clases no deberían ser suspendidas y menos al término ya del año escolar , debería meditarlo bien el Minedu", con algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Esta medida se suma a la tomada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).



"De lograr el sueño de la clasificación al Mundial Rusia 2018 este miércoles 15 de noviembre, se declarará día no laborable a nivel nacional el jueves 16 de noviembre (sujeto a compensación)", indicó la institución en comunicado el martes.



El partido de vuelta se jugará en el Estadio Nacional de Lima y el único resultado que nos clasifica de forma directa al Rusia 2018 es una victoria por cualquier marcador.