Mininter: Enseñan a periodistas a cómo abordar temas de Trata de Personas

Con el fin de mejorar la cobertura y tratamiento periodístico de casos que implican el delito de trata de personas en nuestro país, y fortalecer el trabajo con los medios de comunicación en torno a la prevención de este delito, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Democrática (DGSD) presentó la primera Guía de Abordaje Periodístico sobre Trata de Personas a nivel nacional.



Alejandro Delgado , director de la DGSD, refirió que el lanzamiento de esta guía tiene como objetivo convertir al Mininter y los medios de comunicación en aliados en la lucha frente a un enemigo en común, el crimen organizado.



Delgado precisó que la guía de abordaje periodístico es una herramienta que permitirá brindar una mejor cobertura para alcanzar una comunicación eficaz, velando en ese sentido por la seguridad de las victimas del delito de trata de personas.



El director de la DGSD confió, además, en que esta guía empoderará a los periodistas para que puedan realizar un correcto abordaje del delito de trata de personas, asegurando su comprensión y contribuyendo en proteger a la población de riesgo y vulnerabilidad.



Asimismo, consideró importante no quedarnos con la finalidad más común de la trata de personas: la explotación sexual. “Por el hecho de tener más víctimas de explotación sexual, no quiere decir que no existan víctimas de la venta de órganos o la mendicidad. Eso también queremos mostrar en esta guía”, acotó.



Durante el lanzamiento de la Guía de Abordaje Periodístico, el General Óscar Gonzáles Rabanal, director de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, subrayó el error que se comete al relacionar la trata de personas únicamente con temas sexuales sin conocer realmente el fondo.



En este evento, el Ministerio del Interior presentó la primera radionovela, en castellano y en quechua, sobre trata de personas.



El material bilingüe, que consta de ocho capítulos de cinco minutos cada uno, busca promover la prevención de la trata de personas, de una manera didáctica y creativa.