El ministro del Interior, José Elice, informó que este sábado no se reportaron hechos de violencia, desmanes ni enfrentamientos durante las marchas realizadas por simpatizantes de Perú Libre y Keiko Fujimori en Lima y el interior del país.

Indicó que según estimaciones de la Policía Nacional del Perú, las dos movilizaciones realizadas esta noche en Lima congregaron a unas 27.000 personas, ante lo cual se pusieron en marcha los planes de seguridad previstos, con el uso de cámaras de videovigilancia de la PNP y la Municipalidad de Lima.

“Este trabajo partió de visualizar los diferentes escenarios que podían producirse, en un esfuerzo de planificación serio y profesional, que permitió la ejecución de esta gran operación para proteger a las personas y el patrimonio público y privado”, refirió el titular del Interior desde la Central de Emergencias 105 de la PNP.

En otro momento, recordó que la PNP activó los dispositivos de seguridad previstos y siguió de cerca los desplazamientos, con más de 3.000 agentes desplegados en Lima, a fin de prevenir posibles actos que alteren el orden público y la seguridad.

Pandemia por COVID-19

Por otro lado, el ministro Elice señaló que, si bien la población pudo ejercer esta noche su derecho de expresarse, no se debe perder de vista que la pandemia por el coronavirus aún no concluye y es necesario no bajar la guardia.

“La pandemia continúa y debemos cuidarnos. Entendemos el deseo y la necesidad de la gente de expresarse, pero el COVID-19 todavía sigue y debemos protegernos. Es una tarea de toda la ciudadanía enfrentar a este enemigo tan grande”, acotó.