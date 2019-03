Ministerio de Cultura: Reyes de las películas animadas estarán en Perú

Por segundo año consecutivo el Perú estará en la mira de los principales productores internacionales de la industria de la animación mundial. Los representantes, nada menos, que de los canales más prestigiosos e influyentes de este rubro llegan a Lima del 20 al 23 de marzo para participar de la II edición de 'Anima Perú', el evento oficial de animación más importante y esperado de nuestro país.



Innóvate Perú, programa del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Cultura promueven el encuentro, lo que confirma el importante crecimiento del Perú en este campo.



“Queremos que Anima Perú sea una plataforma para acercar el talento peruano a los expertos que nos visitan. Buscamos que nuestras producciones sigan internacionalizándose. ¿Se imaginan ustedes que un directivo de películas ganadoras de los premios Oscar asesore proyectos de animación de los asistentes y que además les enseñen cómo convertir una idea en un éxito de cine o TV?. Es todo un lujo y eso será posible gracias a Anima Perú”, dijo Milton Guerrero, vocero del evento.





'Anima Perú 2019' llega con muchas novedades. Conferencias internacionales, workshops, presentaciones de los nuevos largometrajes y series de TV nacionales, presentación de proyectos nacionales a profesionales de la industria internacional y networking.



Este año se ha creado el concurso 'Mentoría de Proyectos'. Por ello, las personas que tienen un largometraje o serie de animación tienen la posibilidad de competir para que sus proyectos sean seleccionados con una guía y asesoramiento personalizado a cargo de los representantes de Cartoon Network, Discovery Kids, JPZ Estudios, Can Can Club, Cinema Management Group, Hype Animatium estudio Brasil y Bambu. Una oportunidad que los interesados en incursionar en animación no pueden perder.





Habrá, además, una competencia de proyectos de cortometraje, el ganador se llevará el premio Anima Perú. Todos los trabajos calificados serán promocionados.



'Anima Perú 2019' confirma el crecimiento peruano en la región. En la actualidad somos el país que más películas de animación ha producido en Latinoamérica. “El Perú se ha posicionado en los últimos años como un referente mundial en el mundo de la animación por la calidad del trabajo que realiza. Tenemos películas de exportación y el crecimiento de la industria es exponencial, aquí radica la importancia de Anima Perú”, apunta Milton Guerrero productor y Co-fundador de Red Animation Studio, promotora del evento.



Anima Perú, es una iniciativa privada liderada por Red Animation Studios coorganizada por el ministerio de cultura gracias al apoyo de; Innóvate Perú, programa del Ministerio de la Producción, Wacom Peru, Grupo Compu & Vision, y Tolouse Lautrec.





El encuentro de animación más importante del año se realizará en la sede del ministerio de cultura en San Borja. El ingreso al encuentro, conferencias y demás actividades es completamente gratuito, previa inscripción. Para registrarse debe ingresar al portal www.animaperu.com o en Facebook: Animaperu.