¡EN LA POLÉMICA! Al ministerio de Cultura no le basta el escándalo ocasionado por la contratación de Richard Swing y el pago de 30 mil soles que se le hizo por una charla motivacional en plena pandemia del coronavirus. En esta ocasión, un tuit publicado por la cuenta oficial de este sector ha indignado a los usuarios de las redes sociales y ha sido tildado de racista y discriminatoria, ya que es un llamado a la población afroperuana a protegerse del contagio del COVID-19.

Lo curioso de esta publicación es que entre las recomendaciones que dan a los afroperuanos no hay ninguna que indique que la enfermedad los ataca exclusivamente, debido a que se puede leer las mismas medidas de seguridad sanitarias que una persona común y sin distinción de piel debe realizar para evitar el contagio de este mal que ya la padecen más de 135 mil peruanos y ha ocasionado la muerte de casi cuatro mil peruanos .

Polémico tuit del Ministerio de Cultura sobre el COVID-19 y los afroperuanos

El tuit dice: “¡Atención! | Si formas parte de la #PoblaciónAfroperuana, recuerda estas recomendaciones frente al #COVIDー19 ↓ #YoMeQuedoEnCasa #PerúEstáEnNuestrasManos”, y acompaña a esta publicación una imagen con recomendaciones que todos los peruanos debemos seguir, pero dando a entender que el coronavirus mata más a los afroperuanos.

Inmediatamente, en Twitter se encendió la polémica y decenas empezaron a comentar la publicación. Muchos, incluso, lo calificaron de discriminatorio y racista.

“Son las mismas medidas para todos. ¿O este tuit es un pretexto para la renuncia o despido de la actual ministra de cultura?”, “Es una broma? Qué tiene que ver la raza frente a este virus? Señores el COVID no hace distinción alguna”, “Se estudia para idiota? el mensaje es para todo los peruanos sin excepción por Dios!”, “Consulta CRIOLLOS, ARIOS, SAJONES, cual es su procedimiento? Consulta el presidente @MartinVizcarraC, el Premier @VicAZeballos en que “segregación racial” están? Ahora el COVID 19 se combate según el color de piel @Defensoria_Peru”, “Si no eres afroperuano no debes hacer lo mencionado....(creo que hoy despiden a alguien)”, “¿Y si soy nativo americano esas recomendaciones no me sirven? Ustedes están hasta las patas!!!!!”, “Por favor que tweet tan racista, en este ministerio están fuera de foco, es una vergüenza más”

