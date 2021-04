A fin de brindar oportunidades a profesionales peruanos para realizar estudios de maestría o doctorado en universidades top del mundo, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación lanzó el concurso Beca Generación del Bicentenario 2021, a través del cual otorgará 150 becas.

El concurso está dirigido a profesionales peruanos de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos para afrontar los estudios de posgrado y que hayan sido admitidos en una de las universidades ubicadas entre las 400 primeras del mundo, de acuerdo con los siguientes tres rankings: QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities o Times Higher Education World University Ranking.

Entre las universidades destacan Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, Princeton University, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Columbia University, Yale University, Imperial College London y otras.

“La beca tiene como objetivo la formación de talento humano altamente calificado, así como el fomento de la investigación científica e innovación tecnológica para responder a las necesidades de desarrollo del país”, destacó Ana Núñez, directora de la Oficina de Becas del Pronabec, quien agregó que los ganadores podrán acceder a los conocimientos más avanzados de sus especialidades, los cuales pondrán en práctica a su regreso del país en beneficio de todos los peruanos.

También destacó que en esta convocatoria, como la del año pasado, se busca generar mayor participación de profesionales de alto nivel provenientes de universidades públicas, así como demostrado compromiso por la gestión pública. Por ello, se ha incorporado la asignación de puntaje técnico adicional a los postulantes que cumplan con las siguientes características: Egresado de pregrado en universidad pública, docente de universidad pública y experiencia laboral en el sector público.

Cabe indicar que Beca Generación del Bicentenario cubre costo de matrícula y pensión de estudios, gastos administrativos para la obtención del grado y/o título, trasporte interprovincial e internacional, alojamiento, alimentación y movilidad local, materiales de estudio y seguro médico, entre otros.

MAYOR INFORMACIÓN

La postulación es virtual y completamente gratis, a través de www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario, la cual se inició el 22 de abril y concluye el 4 de junio del 2021, hasta las 5:30 de la tarde (hora peruana).

Para mayor información, se recomienda a los interesados leer con detenimiento las bases del concurso publicado en la página web del concurso. También pueden contactarse con el Pronabec a través de facebook.com/Pronabec, la línea gratuita 0800-000-18 o la central telefónica (01) 612-82-30.