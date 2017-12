Ministerio de Justicia reconsiderará designación de Ramiro de Valdivia Cano como asesor 

El exjuez supremo Ramiro de Valdivia Cano no tiene impedimento legal, ni tampoco administrativo, para que sea contratado como asesor en el Ministerio de Justicia. Así lo mencionó el titular del sector, Enrique Mendoza, a los medios.



Pero de igual modo, el ministro sostuvo que se está reconsiderando esto. Leamos qué dijo Enrique Mendoza sobre Ramiro de Valdivia Cano a los medios.



“Estamos reconsiderando esa designación, sin embargo, debemos considerar que el señor es un juez que se acaba de jubilar. Es asesor en su especialidad, no ha sido condenado, se archivó su proceso y fue repuesto como juez. Entonces tiene a su favor una presunción favorable. No está debiendo nada a la sociedad, sin embargo estamos revisando ese caso”, expresó Enrique Mendoza.



Lo último que mencionó el funcionario tiene mucho que ver con la mención que se hace de Ramiro de Valdivia Cano en uno de los 'vladivideos'. La cosa no quedó allí ya que él fue condenado en el año 2009 porque habría facilitado la elección de Alberto Fujimori en el año 2000.



Ramiro de Valdivia Cano apeló la sentencia y, una vez en la Corte Suprema, esta se archivó.