Jennifer Villena pasó por un calvario durante el Censo 2017. La mujer, que trabajó como empadronadora para el INEI, fue víctima de violación sexual por un sujeto al que encuestaba dentro de su vivienda en Villa El Salvador.

Una vez que su denuncia se hizo pública, el Ministerio de la Mujer le brindó apoyo ofreciéndole un contrato de trabajo en el Centro de Emergencias. Sin embargo, según dijo Jennifer Villena a Buenos Días Perú, solo estuvo 20 días trabajando y luego la despidieron sin razón alguna.

Según el testimonio de Jennifer Villena, la ministra de la Mujer le reclamó por hacer pública la denuncia. Asimismo, dijo que se sintió humillada cuando una representante del ministerio le recomendó que realice polladas para repartir en la sede ministerial.

‘Nosotros te podemos dar de mi buena voluntad 600 soles para que hagas una pollada. Tú vienes, lo repartes y así quizá cada 15 días o un mes puedes hacerlo’, denunció Jennifer Villena. ‘Me sentí humillada nuevamente, ellos me ofrecen una cosa y la ministra lloró a mi lado. Además el Estado me dicen que no tienen la culpa de lo que me ha pasado’, agregó entre lágrimas.

Por otro lado, indicó que solo ha tenido dos citas con el psicólogo, tratamiento que también prometió el Ministerio de la Mujer, y que por ahora se encuentra en la casa de su mamá porque está desempleada y porque tiene problemas con el padre de sus hijos, quien se niega a pasarle pensión de alimentos. En ese sentido, dijo estar dispuesta a trabajar nuevamente en el Ministerio de la Mujer porque necesita el dinero.

Empadronadora violada denuncia abandono del Ministerio de la Mujer. Video: Buenos Días Perú

Por su parte, el Ministerio de la Mujer negó lo dicho por Jennifer Villena en un comunicado. ‘Desde el primer momento en que se conoció el condenable acto en agravio de una de las empadronadoras, el MIMP brindó atención integral a la agraviada y a sus familiares a través de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en psicología, servicio social y legal los cuales continúan asistiéndola hasta la fecha’, dice el documento.

‘La víctima se desempeñó como proveedora de un servicio de orientación al público del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP por un periodo de 20 días a través de una orden de servicio, lo que no implica dependencia labora. Tras el vencimiento de dicha orden, se efectuó el pago correspondiente. En virtud de ello, la ciudadana en mención no mantuvo ningún vínculo laboral y en consecuencia no se produjo ningún despido’, agrega el comunicado.

