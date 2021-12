Personal del Ministerio Público llegó a Palacio de Gobierno para recabar información por la licitación que dio Petroperú a un proveedor luego de que este se reuniera con el titular de la mencionada institución, Hugo Chávez, y el mandatario Pedro Castillo.

Más información Fiscalía reprograma citación al presidente Pedro Castillo para el 29 de diciembre por ascensos en Fuerzas Armadas

Según informó Canal N, la diligencia del Ministerio Público se da luego de que se da luego que Latina difunda un informe periodístico donde se detalla que, el pasado 18 de octubre, Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López.

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.

Días más adelante, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

Por este caso, el Ministerio Público se presentó en la sede de Petroperú para pedir la relación de personas con las que se reunió su titular, Hugo Chávez, y el registro de las cámaras de seguridad entre el 15 y el 28 de octubre. Previamente, personal de Contraloría visitó la sede de Petroperú por el mismo caso.