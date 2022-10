La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, informó este sábado que no hay un plan de búsqueda de una supuesta bebé en referencia al caso de Gabriela Sevilla. Como se sabe, el instituto de Medicina Legal del Ministerio Público concluyó que la joven reportada como desaparecida y embarazada no presenta signos clínicos de gestación.

“No hay plan de búsqueda para encontrar a Martina, pero sí hay un proceso de investigación para conocer qué es lo que ha pasado” , señaló la funcionaria tras su participación en una actividad realizada en Jesús María.

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) opinó que las pruebas realizadas por profesionales de la salud “son clarísimas”, pero recordó a la ciudadanía que los hechos (en torno a su supuesto embarazo y rapto del supuesto bebé de Gabriela Sevilla) aún continúan en investigación.

En esa línea pidió calma y prudencia sobre el caso de Gabriela Sevilla e invocó no revictimizarla, ni a ella ni a su familia.

“Las pruebas de laboratorio y las clínicas son clarísimas, pero les pido tratar este caso con mucha empatía porque hay temas muy delicados. No revictimicemos a Gabriela, ella debe estar pasando por un momento muy complicado y pediría manejar las cosas con calma. Tratar de ponernos en su lugar y no hacer calificativos y juicios de valor”, indicó.

“La investigación continúa, está en curso. La Fiscalía tiene las competencias de investigar junto a la Policía Nacional. Nosotros vamos a dar la contención a la familia y también a Gabriela porque consideramos que es un momento complicado”, agregó.

Niega contradicción

Dávila también aclaró que no hubo “ninguna contradicción” con el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Willy Huerta, sobre este caso. “No se ha generado ninguna contradicción. No tenía la información completa. Como comprenderá a mi como a cualquiera de nosotros nos ha sorprendido todo este giro que ha dado todo el caso”, dijo.

“Apenas me comuniqué con él [ministro del Interior] me explicó que la fuente eran los exámenes y que había conversado con los médicos y estos manifestaron la situación. Sobre este punto quería aclarar que no habido ningún tipo de contradicció n”, insistió.

La ministra de la Mujer que su sector continuará trabajando y tomando acciones frente a los casos reportados de desaparición de personas, en su mayoría de mujeres.

“Nosotros vamos a apoyar el caso como lo hemos hecho desde un inicio. Este caso no debe ser una causa para el objetivo que tenemos y que en realidad nos ha puesto en vilo y ha movilizado a toda la ciudadanía. Tenemos que recordar que en el Perú tenemos una cifra alarmante de desapariciones de mujeres. Independientemente de lo que pase en este caso, no debemos perder de vista, que tenemos que actuar de la misma manera con cada mujer que desaparece”, acotó.

El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público concluyó la tarde del viernes 21 de octubre que Gabriela Sevilla, la joven reportada como desaparecida por sus familiares el último miércoles y que apareció esta madrugada, no presenta signos de embarazo, ni parto reciente ni antiguo.

Lo que sí muestra son lesiones traumáticas corporales recientes, de los cuales la joven no ha querido hablar.

No obstante, en sus primeras declaraciones brindadas a la prensa, Sevilla insistió en que sí estuvo embarazada y que escuchó los latidos de su bebé. Atribuye todo lo que pasó (que los médicos nieguen que estuvo embarazada) a “un error”.

