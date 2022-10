Luego que el Ministerio del Interior, asegurara que Gabriela Sevilla nunca estuvo embarazada, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, informó que ella tomará contacto con el titular del sector, Willy Huerta, y los familiares de la joven de 30 años que apareció este viernes tras ser reportada como desaparecida.

“Estamos preocupados. He recibido noticias a mi celular que aparentemente no estaba embarazada. El Ministerio del Interior ha hecho una afirmación que todavía está bajo corroboración porque la familia ha salido a decir que Gabriela sí ha estado embarazada y está siendo víctima de amenazas, y que parte de su miedo y trauma que ha seguido después de este episodio no quiere brindar declaraciones ni apoyar las investigaciones”, indicó para Canal N.

“Las investigaciones continúan para determinar qué exactamente ha pasado y dónde está Martina. Es difícil sostener esta versión de que no estaba embarazada. Nosotros hemos estado comunicándonos con la familia y personas cercanas para ver si esta versión tiene asidero”. agregó la funcionaria desde Tarapoto tras participar de un foro internacional.

“ Yo tengo serias dudas de que Gabriela no haya estado embarazada. Me genera dudas que esto haya podido ser armado sobre todo que la víctima ha narrado todos los hechos que ha sufrido y la situación de su bebé. No sé por qué han salido esas declaraciones del ministro del Interior “, remarcó.

Para la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) refirió que las declaraciones del ministro Huerta sobre que Gabriela Sevilla no estaba en gestación deben ser corroboradas por lo cual su sector solicitará los documentos correspondientes que certifiquen ese dato.

“ No sé cual es la fuente del ministro del Interior. Ahora mismo me voy a comunicarme directamente con él para pedirle que me explique qué ha pasado para saber por qué estas afirmaciones. Si tiene alguna prueba médica que confirme lo que él ha sostenido . Brindaré información en cuanto la tenga. Ahora no la tengo acabo de salir de un foro y estoy absolutamente qué ha pasado”, refirió.

“La familia ha confirmado que sí estaba embarazada, según lo que tengo entendido. Y declaraciones de la misma Gabriela señala que la bebé nació y no lloró y que ella está siendo víctima de amenazas. Este caso tiene que esclarecerse”, añadió la ministra de la Mujer.

Finalmente, al ser consultada si el Ministerio de la Mujer no cruzó información con el Ministerio del Interior. “Acabo de salir del foro y ahora mismo voy a llamar al ministro del Interior y a la familia y voy a tener información más certera de las propias fuentes”, dijo.

Como se sabe, la familia de Sevilla Torello, reportó su desaparición tras abordar un taxi en Surco el miércoles 19 de octubre.

VIDEO RECOMENDADO

Apareció mujer embarazada sin su bebé