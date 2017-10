Ministra de Economía: "Si Perú va al Mundial, habrá mayor crecimiento" [VIDEO y FOTOS]

Es la segunda mujer en la historia de nuestro país en asumir el muy importante Ministerio de Economía y Finanzas. Limeña. Tiene un bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico, además de una maestría en Economía por la Universidad de Nueva York.

Fue viceministra de Alfredo Thorne y luego ratificada por Fernando Zavala. Trome en exclusiva conversó con la ministra Claudia Cooper.



Ministra, en primer lugar, ¿qué le parece toda esta euforia que vive el país por los resultados de nuestra selección?

Me parece maravilloso. Es parte de lo que necesita una cartera como esta, porque la economía somos todos y las decisiones se toman entre todos, entonces, mientras más ánimo haya, más consumo, más inversión va a haber. Estoy encantada (sonríe).



Gestión ha publicado que si Perú clasifica a Rusia 2018, se abre la posibilidad para que haya mayor consumo. ¿Eso es cierto?

Sí, claro. La economía la construyen las decisiones de los millones de consumidores, de las millones de empresas. Son las decisiones de los ciudadanos. Entonces, en la medida que haya optimismo, esas decisiones apuntan hacia un mayor crecimiento.



El exministro Zavala me comentó hace unas semanas que ya se sentía un punto de quiebre a favor de un mayor crecimiento económico. ¿Usted ratifica eso?

Absolutamente, las cifras nos están diciendo que ya volteamos el ciclo…



Usted acaba de asumir el ministerio, ¿cuáles son las principales trabas que impiden crecer más?

Yo creo que las principales trabas ya se han empezado a abordar. Es un tema que debemos mejorar y es un reto de largo plazo. Y es que necesitamos adecuar el Estado al ciudadano. El Estado es un facilitador para que las personas tengan una mejor calidad de vida y puedan desarrollarse mejor. Esa facilitación es la que se requiere conseguir.



Proyectándose en forma realista, ¿en cuánto cerraremos el crecimiento este año y el 2018?

Este año tenemos una proyección de 2.8 % y para el 2018, de 4 %.



¿Qué medidas se están tomando a corto y mediano plazo para impulsar nuestra economía?

En el corto plazo, que es una cosa que ya hemos empezado a inicios del año, se trata de un fuerte impulso fiscal. Lo que estamos apuntando es a hacer mucha obra pública y el objetivo principal es que llegue un adecuado servicio para la gente.



Como periodista recorro la calle todos los días y siento el malestar de la gente por el alza de los precios, ¿qué le tiene que decir al ama de casa?

En primer lugar, que estamos en manos de un ente estatal muy competente en el control de precios que es el Banco Central de Reserva, que ha sido muy exitoso, y en segundo lugar, es que eso se ha debido a un efecto temporal, el fenómeno de El Niño Costero, que de alguna manera interrumpe la cadena de abastecimiento y ahí se nos han presentado algunos problemas en el incremento de los precios, pero ya estamos regresando al rango meta.



¿Por qué están subiendo con frecuencia los precios de los combustibles?

Suben porque los afectan un montón de cosas. Una es el mercado internacional, el otro es el tema de los costos internos propios, como costos de electricidad, en sí hay un montón de factores que mueven el precio de los combustibles. Lo que sí está claro es que este ministerio está sumamente comprometido a que esas subidas van a ser amortiguadas de manera que de ninguna forma comprometan la capacidad de los ciudadanos para absolverlas.



¿Qué va hacer para que aumente el gasto interno?

Estamos cosechando el efecto de una reforma de la inversión pública que ya viene creciendo a dos dígitos, casi 30 % el último mes, y eso dinamiza la construcción, el empleo, la economía en general.

SUELDO MÍNIMO

¿Le parece que el sueldo mínimo de 850 soles es suficiente o hay un plan para incrementarlo?

El Consejo de Ministros no ha tocado el tema. Según lo que el ministro de Trabajo propone, es que esto tiene que verse en el Consejo Nacional del Trabajo.



¿Está de acuerdo con que se privatice Sedapal?

Con lo que estoy de acuerdo es que se dé el mejor servicio posible. Lo que sí tenemos es un abastecimiento de agua que debe mejorarse muchísimo y es una de las prioridades del presidente Kuczynski. Por el momento, lo que queremos es cobertura de agua y a precios razonables. Si eso lo hace bien Sedapal, bienvenido sea.



¿Y de no ser así?

Esto requiere convocar un consenso absoluto. En realidad, no hay planes para privatizar Sedapal en ninguna medida.



El Gobierno está hablando que la inversión privada va a aumentar 5 % el próximo año. ¿Cómo se conseguirá si desde el 2014 hasta el primer semestre de este año la inversión privada ha ido encogiéndose?

Ya empezamos a evidenciar indicios de que esta inversión privada entraría en el terreno positivo en los últimos tres meses del año. Tenemos adjudicaciones de proyectos de infraestructura muy interesantes, casi tres mil millones en lo que resta del año y probablemente a inicios del próximo. Entonces, vemos que la inversión privada en infraestructura empieza a moverse. Contamos proyectos mineros bastante atractivos y de ahí tengo la inversión, que no es infraestructura ni minera, que está acelerándose también. Eso ya lo estamos viendo.



¿Cuál es su percepción de todo lo que está pasando con Odebrecht?

Qué terrible, que no vuelva a pasar.



¿Ese ruido siente que va a afectar su labor?

Ha afectado la labor de todos. Tanto de la gente que ha hecho inversión pública como privada. Nos ha afectado mucho, evidentemente. La idea es que no vuelva a suceder.

Los ministros de Economía generalmente son impopulares.



¿Cuáles son las metas a las que usted pretende llegar para lograr la aceptación del pueblo?

Es importante alinear los objetivos nuestros y los de la gente. Esos objetivos similares son: empleo y crecimiento. Para ambos lados de la mesa son exactamente los mismos.



Ahora que ha asumido el cargo, ¿qué consejo le ha dado el presidente Kuczynski?

Que esté siempre pensando en la gente.



Usted tuvo una experiencia política en el gobierno de Alan García. ¿Cuál fue su función?

Mi función fue en el ministerio de Economía. Empecé como asesora en asuntos del ministro (Luis)Carranza. De ahí entré a una Dirección General. O sea, he estado en casi todos los puestos acá en el Ministerio de Economía, es mi tercera vez.



Muchos dicen que este es un buen momento del Perú para dar el gran salto, ¿qué nos falta?

Perseverancia y seguir en el camino que nos hemos trazado, que no solo sea este Gobierno, tenemos una ruta que viene ya de hace 30 años. La idea es persistir y mejorar continuamente. La complacencia es el peor enemigo para eso.



Gracias, ministra, ojalá vengan tiempos mejores...

Gracias a usted.



(Oscar Torres)