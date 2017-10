Ministra de la mujer dice que dar a luz en un baño de hospital "es común en el Perú" [VIDEO]

En los últimos meses, varias mujeres peruanas se han visto obligadas a dar a luz en un baño de hospital debido a que no fueron atendidas inmediatamente. En la mayoría de los casos, las mujeres indicaron que los médicos no las atendieron argumentando que todavía les faltaba para entrar en labores de parto o peor aún, porque no habían camas.



Es por eso que las recientes declaraciones de la ministra de la mujer, Ana María Choquehuanca, sobre la adolescente que dio a luz en un baño de hospital y abandonó a su bebé en un tacho de basura, generan preocupación.



"A mí me gustaría escuchar al alcalde, decir que esto no va a suceder, porque van a tener más cuidado también. La persona dice que no la atendieron y por eso tuvo que ir al baño, donde se produjo el parto. Pero eso es de todos los días, no es un caso aislado, esos con casos comunes en el Perú", dijo Choquehuanca, dando a entender que es normal dar a luz en un baño de hospital.



¿No debería ser, por el contrario, motivo de alarma que cada vez se reporten más casos de mujeres que se han visto obligadas a dar a luz en un baño de hospital en nuestro país?



Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas por los usuarios, quienes criticaron a Choquehuanca.



Uno de ellos fue Beto Ortiz. "Para la ministra Choquehuanca, que una adolescente dé a luz en un tacho de basura es “un caso común en el Perú”. Hay concurso de frases, no?", tuiteó el periodista junto al video con las declaraciones de Choquehuanca.

