SIGUEN FIRMAS. Elizabeth Astete presentó su renuncia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores a través de un comunicado donde reconoce que fue una de las funcionarias beneficiadas con las dosis extra de la vacuna Sinopharm. Cabe resaltar que esta vacunación se hizo fuera de la de los ensayos clínicos.

Elizabeth Astete indica que la vacuna de Sinopharm le fue aplicada el 22 de enero, pero ella afirma que pensaba que se trataba del lote que manejaba la universidad Cayetano Heredia. Además, justifica su decisión porque “no podía darse el lujo de caer enferma”

“De otra parte, cabe tener presente que, al haber asumido la estrategia de negociación para la adquisición de las vacunas, desde finales de noviembre del 2020, no podía darme el lujo de caer enferma”, se lee en el comunicado de Elizabeth Astete.

La licenciada en Relaciones Exteriores reconoce que fue cometió un error. “Fueron intensas las gestiones y coordinaciones para concretar el adelanto de las primeras vacunas. Este proceso no debe verse empañado por una decisión equivocada, que no medí en su momento”

Elizabeth Astete precisa que tras la revelación sobre la vacunación de Martín Vizcarra y su esposa se dio cuenta que no actuó correctamente. “Razón por la cual decidí no recibir la segunda dosis. He presentado al presidente mi carta de renuncia al puesto de ministra de Relaciones Exteriores”.