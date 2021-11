El ministro de Energía Minas, Eduardo González, señaló que solo declarará a los medios que “no le hagan problemas”. Sus respuestas se dieron al ser consultado sobre cuándo dará detalles sobre el cierre de operaciones mineras en Ayacucho.

En diálogo con Exitosa, señaló que la reunión que sostendrá con la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, no será sobre el tema del cierre de operaciones mineras.

“Recién voy a tener una reunión [con la premier] sobre otro tema [diferente al cierre de operaciones]. Ahora no puedo hablar sobre eso, luego a la salida voy a declarar. [¿Va a conversar con los medios?] Depende de qué medio. [¿A qué medios?] A los que no me hagan problemas ¿Cuáles son? Estoy buscándolos”, aseveró antes de ingresar a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A la sede de la PCM llegó también el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, quien no dio declaraciones a los medios.

El encuentro se produce luego de que surgieran críticas por el anuncio de la PCM sobre el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho. Diferentes gremios empresariales, como la Confiep e IPAE, han manifestado que esta es una medida ilegal y que afecta las inversiones en el país.

Por este caso, la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha citado a Vásquez para este miércoles a las 2 de la tarde, a fin de que informe sobre el cierre de operaciones en esta región.