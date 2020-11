El nuevo ministro de Salud Abel Salinas dio algunas declaraciones a la prensa desde la casa donde se reunió con Manuel Merino y todo el gabinete ministerial, para discutir temas de reactivación económica y la pandemia del coronavirus.

Al ser consultado por las multitudinarias marchas por todo el país en rechazo al gobierno de turno, el titular de la cartera aseguró que cuando las marchas son pacíficas, con distanciamiento y uso de mascarillas, son seguras, pero que ‘cuando se rompe’ esa seguridad ponen en riesgo sus vidas y las vidas de sus familiares.

Asimismo, dijo que el derecho a la protesta no puede ‘reprimirse, sino entenderse’. “Aquí no nos olvidemos que el grupo de los jovenes es el grupo mas afectado, la mayor cantidad de puestos de trabajo perdidos son de los jóvenes que han dejado de estudiar, en algunos casos, porque las universidades han sido cerradas, los institutos cerrados, no pueden ir a los colegios”, indicó generando la reacción de los reporteros.

“Aquí la indginación es otra ministro, es considerado institucional este gobierno”, dijo una periodista. “Yo creo que la sociedad y los jóvenes son afectados y hay que entenderlos. He conversado con muchos jóvenes y hay que entenderlos, hay un hartazgo de muchas cosas que nos están pasando”, respondió el ministro Salinas.

Finalmente, aseguró que no se va imponer ninguna idea y volvió a referirse al problema del desempleo y la falta de estudios en los jóvenes. “Hay que entender lo que es evidente, los millones de puestos de trabajo perdidos, por ello, tenemos miles de estudiantes que ven truncados sus estudios”, concluyó.

Ministro Salinas sobre las marchas: "Jóvenes son afectados porque cerraron sus institutos" | Canal N