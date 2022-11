Luego que la Comisión de Defensa del Congreso de la República acordara citar al ministro del Interior, Willy Huerta, para que informe sobre la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la marcha ‘Reacciona Perú’, que se realizó el último sábado, 5 de noviembre, el funcionario se pronunció al respecto.

“Voy a informar al Congreso el trabajo que se ha realizado en la movilización del día 5 de noviembre. Un trabajo responsable, un trabajo con respeto a los ciudadanos, pero que también deben comprender y no es necesario que comprendan, ellos saben ya que cada miembro de la Policía es un ciudadano, una persona humana, que no merece tener que pasar situaciones de violencia que los mismos participantes de esa movilización han ocasionado. Y eso no lo digo yo, están las muestras de las tomas fotográficas, de los videos que se vienen dando públicamente de la forma como ellos han actuado”, precisó en declaraciones a la prensa.

“ Han agredido a la Policía Nacional, han cometido violencia contra la autoridad . Es más, se ve en uno de los videos a una persona con una vestimenta blanca afilando -al parecer- un cuchillo en la pista. Hay que ser responsables y no dar otra impresión. Ahí están las fotografías con objetos pirotécnicos, con objetos contundentes y en una marcha pacífica no se ven esos objetos”, aseveró.

Willy Huerta es el actual ministro del interior

En ese sentido, el titular del Mininter manifestó que no solo se puede ver la parte que le conviene a un sector, sino que hay que ser imparciales. “Todos los miembros de la Policía son seres humanos y se merecen respeto. Y con lo que tiene programado una movilización para el día de mañana (10 de noviembre) la PNP venimos trabajando coordinadamente con las instituciones públicas, comprometidas en esto. Tal como ha sido también para el 5 de noviembre. Nuestro trabajo es antes, durante y después. Si hay violencia o una alteración del orden público, la Policía tiene que actuar en salvaguarda de la ciudadanía, del dominio público y privado” , puntualizó.

Marcha ‘Reacciona Perú’

El sábado pasado, la PNP arrojó arrojó varias bombas lacrimógenas en la Av. Abancay durante la marcha nacional ‘Reacciona Perú’. Tras ello, los manifestantes tuvieron que retroceder.

El uso del gas lacrimógeno se realizó después de que un grupo de manifestantes se enfrentó a la Policía Montada e intentó derribar rejas. Según la Defensoría del Pueblo, se arrojaron más de 10 bombas lacrimógenas a personas que marchaban de manera pacífica.

Del mismo modo, los estragos del gas afectaron a personas de la tercera edad y comerciantes de la zona.

Como se recuerda, la marcha ‘Reacciona Perú’ fue convocada para protestar contra del gobierno del presidente Pedro Castillo ante los presuntos actos de corrupción que habría cometido desde que llegó al poder, en julio del 2021.

