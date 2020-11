Ministro de Educación descarta retirar curso de religión en colegios

Ante el reclamo de un sector de la población para eliminar el curso de religión de las escuelas, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, se pronunció para confirmar que de ninguna manera se retirará dicha materia del currículo escolar, ya que nuestro país tiene acuerdos pactados con el Vaticano.

“De ninguna manera (retirar el curso de religión) porque primero, no se puede. Hay un acuerdo internacional con el Vaticano en el marco del Concordato y el curso permanece. El curso de religión no se va a mover porque no le corresponde al periodo de transición hacerlo y no nos va a dar el tiempo, y segundo porque normativamente no se puede”, manifestó.

PENSIONES

De otro lado, Cuenca explicó que desde el Minedu no se puede intervenir en los precios de las pensiones de los colegios particulares, pero sí aseguró que se puede continuar fortaleciendo el sector público, para que los jóvenes y padres de familia, tengan un espacio de calidad.

“El Ministerio de Educación no puede interferir directamente en la regulación de los precios de las pensiones de los colegios privados. Lo que podemos hacer es tratar de favorecer a que se llegue a un acuerdo entre las asociaciones y por otro lado, fortalecer la escuela pública”, puntualizó.

Finalmente, agregó que desde hace diez años, la escuela pública ha mostrado que tiene mucha capacidad y ha presentado calidad de enseñanza para los escolares.

“Decirles a todos los jóvenes, que estas escuelas están abiertas para todos y a diferencia de lo que se creía antes, en los últimos años se ha demostrado que el sector público está mucho mejor y que efectivamente, es de mucha más calidad que hace 10 años”, puntualizó.