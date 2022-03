El ministro de Salud, Hernán Condori, atendió este miércoles las quejas de familiares de pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. Durante el breve diálogo con las personas allegadas a los menores internados en el citado nosocomio, el titular del sector entregó su tarjeta de contacto con su número telefónico a un padre de familia a fin que pueda contactarse con él para saber más del caso clínico de un pequeño paciente.

“Yo estoy de ministro hace un mes y tenemos un sistema de salud abandonado hace 30 años para equipar los diferentes hospitales. Necesitamos resonancias y tomografías modernos que estén al servicio de la población. Recién estoy en un mes”, señaló el encargado del Ministerio de Salud (Minsa) desde la puerta de emergencia del centro de salud.

En ese momento, un padre de familia de un paciente de 9 años contó que viene a Lima cada cierto tiempo desde el año pasado procedente de Ayacucho para tratar al menor de edad, quien sufre de una enfermedad en los riñones y hasta el momento no puede ser operado.

“Mi hijo sufre de los riñones no hay equipo para que lo operen. Le sacan análisis y hasta cuando nos van a tener con eso, yo vengo con mi mototaxi desde Ayacucho desde el mes de julio del año pasado. Mi hijo tiene 9 años, él no hace nada”, le indicó al ministro de Salud.

En respuesta Condori le dijo: “ Escúcheme esta es mi última tarjeta. Yo le voy a dar mi número, acá el director [de hospital] se hará cargo de los diferentes casos. Te doy porque yo me voy a ir de acá ”, refirió.

Ministro Hernán Condori entrega tarjeta con su número de contacto a padre que reclamaba atención para su hijo en hospital del Niño

Luego el titular del Minsa atendió también explicó a otro familiar de que los medicamentos oncológicos están adquiriéndose. “Entiendo su dolor. Lo que pasa es que no hay insumos a nivel internacional. No es que no queramos comprar”, remarcó.

Mientras evitaba responder a consultas de la prensa, Condori optó por atender el pedido de apoyo de una mujer, quien es madre de una paciente que sufre de atrofia que entre llantos le pedía ayuda. Por ello, retornó al hospital junto a la madre de familia para atender el caso personalmente.

Bebe de 10 meses con problemas de salud trasladada a Lima

Esta mañana, una niña de solo 10 meses de nacida fue llevada en una ambulancia desde Palacio de Gobierno al hospital del Niño. Previamente, la menor, junto a sus padres, había sido trasladada desde Cañete hasta Palacio en un helicóptero junto al presidente de la República, Pedro Castillo.

Al respecto, Hernán Condori informó que la bebe ya está siendo atendida por personal médico especializado, mientras sus familiares se quedarán en el albergue donde también son alojados padres de familia de otros pacientes del hospital del Niño de Breña.

“ A la paciente bebe de Mala la van atender. El familiar va ir a un albergue donde va a tener su alimentación y va tener comunicación e información de su niño o niña. Le van a estar informando qué es lo que necesita. Lo que quiero es que se acelere la atención , las citas y operaciones ”, mencionó.

