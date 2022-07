METIÓ SU CUCHARA. El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se refirió a la discusión que sostuvo el premier Aníbal Torres y Jaime Chincha en vivo. El titular del Mindef condenó la actitud del periodista, haciendo referencia de que no hay respeto hacia los mayores.

Con el tono alzado, Gavidia habló desde su corazón y dejó un emnsaje para todos los jóvenes, subrayando que deben guardar respeto para que en un futuro ellos también lo reciban de su descendencia.

La molestia del ministro Gavidia

“ No lo voy a declarar como ministro de Defensa, sino como José Gavidia. Tenemos que respetar a nuestros mayores, tenemos que mantener una sociedad civilizada y respetuosa, porque mañana o más tarde, cuando seamos viejos, nuestros hijos y nietos nos van a faltar el respeto. ¡Eso no está bien! Eso nos enseñaron nuestros padres y abuelos ”, exclamó ante los medios al término de la Gran Parada Militar.

“ ¡No es posible que ahora los jóvenes insulten a los viejos! Eso no es correcto, porque mañana nos van a hacer eso nuestros hijos y a ver si les va a gustar eso a ustedes. ¡Creo que eso no es correcto! Se lo estoy diciendo clarito ”, agregó el titular del Ministerio de Defensa.

Tras ello, los periodistas presentes conminaron al ministro a que se tranquilice. Sin embargo, Gavidia manifestó que la fuerza de su mensaje se debía a que “hablaba desde el corazón”.

“No me molesto, saben qué es lo que pasa. Es que no hablo yo, sino habla mi corazón. Se lo estoy diciendo, es lo que siento. El que habla es mi corazón, lo que siento es lo que digo, no es lo que quisiera que ustedes escuchen”, sentenció.