Elián, un bebé de un año y ocho meses, está luchando por su vida. A su corta edad, fue diagnosticado con una miocardiopatía dilatada, una enfermedad poco común que genera una variación en la estructura del corazón del paciente, que pone en riesgo su existencia. Esta condición genera serios problemas en la criatura, como: insuficiencia cardíaca, coágulos sanguíneos, entre otros.

Sus padres claman a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) que su hijo sea incluido, y figure como prioridad, en la lista de espera del Hospital del Niño para ser candidato a recibir un trasplante de corazón. Asunciona Vega, madre de la criatura, indicó que a su pequeño se le detectó este problema en el corazón cuando tenía apenas un mes de nacido.

“Los médicos me dijeron que no entendían por qué el corazón de mi pequeño estaba tan grande, me dijeron que él necesitaría un trasplante de corazón para seguir viviendo, pero ya pasó más de un año y mi bebé sigue con vida. Creemos realmente que es un milagro de Dios, que es importante que investiguen qué tiene Elián”, comentó Asunciona.

La complicada condición de Elián genera que su familia gaste en medicinas un aproximado de 300 soles semanales. En ese sentido, los padres del bebé piden ayuda a las autoridades para cubrir el tratamiento porque no hay uno especializado, ya que su corazón no soporta ciertos exámenes que quieren someterle en el Hospital del Niño.

“El tratamiento le origina alergias y tos, como daño colateral, porque su corazón es muy delicado”, señaló Asunciona Vega.

Sepa que

+ Esta iniciativa está promovida por la organización (www.change.org)

+ Si deseas apoyar, puedes comunicarte con la madre del niño, Asunciona Vega (923-720-117)