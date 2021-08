El Ministerio de Salud (Minsa) organizó una conferencia de prensa para explicar a la población los beneficios de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. En el evento estuvieron presentes el ministro de Salud, Henando Cevallos y los infectólogos del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez y Leslie Solari, quienes coincidieron en que la vacuna es segura y funciona para prevenir casos graves y muertes por la enfermedad.

Durante la presentación de las conclusiones de los estudios hechos en el extranjero y el Perú, las autoridades precisaron que, si bien la vacuna de Sinopharm no ha presentado un alto porcentaje de efectividad para prevenir el contagio de la enfermedad, sí lo ha hecho para evitar la hospitalización y la muerte.

“El mensaje es que tenemos que vacunar con las vacunas que sirven para prevenir la muerte porque ese es el objetivo principal. Hemos tenido una gran segunda ola de casos y muerte debido a que no habíamos podido vacunar a un gran porcentaje, si tenemos la chance de que se dé una tercera ola, lo que no queremos es que no haya muerte. La vacuna de Sinopharm es altamente efectiva para prevenir la muerte”, afirmó Solari.

“La eficacia a nivel de los ensayos clínicos para enfermedad sintomática es 78%, eso es lo que se maneja a nivel global, nuestros estudios en el Perú muestran que esto es del 50,4 pero para prevenir muerte llega alrededor 94%. Algo que hemos visto es es que necesitamos las dos dosis para la protección”, agregó.

En esa línea, Víctor Suárez señaló que se debe aprovechar este periodo de baja incidencia de casos y decesos por COVID-19 para vacunar lo más rápido posible al mayor número de personas. Por ello, insistió en que los ciudadanos deben ir a vacunarse con la dosis que tengan a la mano para prevenir muertes en una eventual tercera ola.

Vacunatón se desarrollará con Sinopharm

Gabriela Jiménez, jefa de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), detalló qué vacunas se utilizarán durante la cuarta vacunatón que iniciará el viernes 6 hasta y continuará hasta el domingo 8 de agosto en Lima y Callao, así como en algunas regiones.

“En este momento tenemos vacunando al país con Pfizer y Sinopharm. La población que está siendo convocada para la vacunatón va a recibir -a la que le corresponde segunda dosis- de Pfizer. Y también va a haber personas que van a recibir primera dosis de Sinopharm”, indicó ayer a Canal N.

