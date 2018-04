Miraflores: Abogado de Carlos Javier Hualpa Vacas buscará bajarle la pena si es hallado culpable [VIDEO]

Mario Arribas Chimpen, abogado del presunto atacante de Eyvi Ágreda, conversó con la prensa y detalló la estrategia que empleará para defender a Carlos Javier Hualpa Vacas, acusado de prender fuego a la joven cajamarquina de 22 años en un bus, en Miraflores.



Arribas Chimpen señaló que apenas ha podido conversar con Carlos Javier Hualpa Vacas. "Lo que quiero es conferenciar con él, porque yo mismo tengo interrogantes", manifestó.



Arribas Chimpen sostuvo que Carlos Hualpa negó haber sido el autor del despiadado ataque contra Eyvi Ágreda, y que la lesión en su mano izquierda se produjo tras caerle agua hervida.



Según el abogado, Carlos Hualpa admitió conocer a Eyvi Ágreda hace meses: "No es mi enamorada. No es mi conviviente. No es mi pareja. Solamente es una compañera de trabajo".



Asimismo, indicó que si Carlos Hualpa es hallado culpable del intento de feminicidio contra Eyvi Ágreda tratará de reducir la pena a través de atenuantes.



"La labor número uno que yo he tenido desde ayer es conferenciar con él al 100%. O sea, si yo veo que este hombre es culpable, me doy cuenta por lo que yo conferencio con él, yo lo acojo. Hay beneficios premiales que el Estado dá, que son atenuancias. Te dan por debajo del mínimo la pena. Si me doy cuenta que es culpable, tratar pues, de que él lleve menos pena. El tema acá es que todo proceso tiene una finalidad: la búsqueda de la verdad", declaró a la prensa.