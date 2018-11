Miraflores: Archivan denuncia de violación contra menor y víctima envía furibundo mensaje a su agresor sexual

¡Indignante! La denuncia que presentó una menor estadounidense contra un estudiante del exclusivo colegio Markham de Miraflores , también menor de edad, fue archivada por una fiscal por un inaudito motivo.

Según consignó el programa Beto a Saber, la denuncia de violación se archivó porque no hubo violencia física para consumar el acto sexual, ya que no se describen lesiones genitales en la presunta víctima.

La fiscal provincial de Familia de la 14º Fiscalía Provincial de Lima, Lourdes Morales Benavente, tomó la decisión de archivar el caso ya que el examen médico legista indicó que la menor presentó dos desgarros incompletos en el himen con más de diez días de antigüedad.

Esta prueba, realizada el pasado 29 de julio, se contradice con la fecha de la violación, la misma que habría ocurrido el pasado 13 de julio del presente año.



Luego de enterarse que su violador, un adolescente peruano identificado con las siglas B.P.D y estudiante del colegio Markham, no será juzgado, la menor estadounidense le envió un furibundo mensaje.

"No sé cómo describir en palabras la rabia y el dolor que siento actualmente. Lo odio a él y a su familia con toda la esencia de mi ser. Y estoy muy decepcionada del colegio Markham que están haciendo todo lo posible para esconder bajo la alfombra todo lo que pasó y eso no debería ser tolerado. Los ricos no deberían tener este tipo de poder. La gente debe ser capaz de hablar", dijo la menor estadounidese en declaraciones a Beto a Saber.