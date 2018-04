Carlos Javier Hualpa Vacas: Pericia revela que agresor de Eyvi Ágreda no tiene ningún trastorno [FOTOS]

Todas las pruebas lo señalaban como el atacante de Eyvi Ágreda Marchena. Si bien en sus primeros testimonios Carlos Javier Hualpa Vacas negó ser el autor del despiadado ataque contra la joven, horas después y tras reunirse con su abogado, decidió confesar su crimen.



Carlos Javier Hualpa Vacas se declaró culpable y aceptó que prendió fuego a Eyvi Liset Ágreda Marchena (22), el último martes, al interior de un bus en Miraflores.



¿Pero quién es Carlos Javier Hualpa Vacas? El perfil psicológico reveló que se trata de una persona con baja autoestima, agresiva, introvertida, impulsiva, y que claramente tenía una fijación hacia Eyvi Ágreda.



Asimismo, la pericia arrojó que Carlos Javier Hualpa Vacas no tiene ningún tipo de trastorno. Se ubica en el tiempo y espacio. Es una persona sensible ante críticas y con fracasos en situaciones sentimentales en su vida. Un cocinero pegado a la figura materna.



Según el informe, el sujeto calificó a Eyvi Ágreda como "coqueta" y aseguró que nunca mantuvo una relación sentimental o íntima con ella. Al preguntarle cuál era su proyecto de vida, Carlos Javier Hualpa Vacas respondió que "tener una familia con Eyvi", pero luego se dio cuenta que la joven no era para él.



Los especialistas indicaron que durante el examen psicológico Carlos Javier Hualpa Vacas evitó el contacto visual con los evaluadores. Antes de responder las preguntas empleaba breves silencios.

En tanto, Carlos Javier Hualpa Vacas será denunciado penalmente por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa de agravio de Eyvi Ágreda Marchena.



Eso no es todo. El Ministerio Público interpuso cargos por los delitos de lesiones graves y peligro común en agravio de los pasajeros del ómnibus, ya que además de Eyvi Ágreda Marchena, otros 10 pasajeros del resultaron heridos tras el ataque en Miraflores.