El ciudadano jordano que acuchilló a un policía en el parque Kennedy de Miraflores fue identificado como Rahed Amad. Se trata de un extranjero implicado en otros hechos de violencia en Lima.



Esta no es la primera vez que Rahed Amad está implicado en un hecho de violencia. A inicios de año fue acusado de atacar con un cuchillo a los trabajadores de un bar en Miraflores.



Rahed Amad se encuentra detenido en la comisaría de Miraflores, donde es investigado por los motivos que lo empujaron a atacar al policía Irving Carlos Gutiérrez Ortiz.



Según fuentes policiales, Rahed Amad habría estado bajo los efectos de algún alucinógeno, sin embargo esto aún no han sido confirmado.



Hace unos meses, el jordano protagonizó un violento hecho en el bar la emolientera de Miraflores, donde atacó a los trabajadores con un cuchillo.



En su defensa, Rahed Amad brindó una entrevista desde Miraflores, indicando que cometió el ataque porque querían asesinarlo.



Por el momento Rahed Amad permanece detenido en la comisaría de Miraflores y por lo ocurrido esta vez no saldrá librado del ataque tan fácilmente.



En tanto, el policía Gutiérrez fue llevado a la clínica Good Hope de Miraflores.



Video: Cortesía ATV+