Rahed Amad , el ciudadano jordano que acuchilló a un policía en el parque Kennedy de Miraflores, ya ha sido protagonista de las páginas policiales en anteriores ocasiones.



A inicios de año atacó a los trabajadores del bar La Emolientería de Miraflores, utilizanso un cuchillo.



En imágenes difundidas por los medios de comunicación, podemos ver a Rahed Amad tratando de romper las puertas de vidrio del local con una silla.



Según reportó Latina, Rahed Amad exigió a los trabajadores del bar miraflorino que bajen el volumen. Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero.



Rahed Amad le había arrojado un jarrón al barman del bar de Miraflores, reventando en su cabeza. Cuando un agente seguridad intentó contenerlo, lo acuchilló.



Según información recogida por Latina, esta no fue la primera vez que Rahed Amad protagoniza un episodio de violencia en Miraflores.



Los propietarios de otros negocios de la cuadra 1 de José Galvez, también denunciaron que el ciudadano jordano ya los ha atacado en el pasado.



Rahed Amad maneja un restaurante de shawarma en Miraflores, pero no sería el propietario. El verdadero dueño afirmó que no sabe cómo sacarlo del establecimiento.



Después de los hechos de violencia, el jordano Rahed Amad acudió al programa de Lady Guillén a contar su verdad y defenderse de las acusaciones en su contra,