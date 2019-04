Estudiante de Markham acusado de violación dio su testimonio: negó haber abusado de adolescente estadounidense

Han pasado varios meses de la denuncia de Mackenzie Severns, la adolescente estadounidense quien indicó que un alumno del exclusivo colegio Markham-ubicado en Miraflores -abusó de ella. Debido a que el acusado era menor de edad en ese entonces no se dio su identidad (Vicente Pastor): ahora dio su testimonio.

La denuncia fue hecha durante el programa Beto a Saber cuando el conductor de El Valor de la Verdad pertenecía a las filas de ATV. Incluso, el periodista mencionó que recibió amenazas para que no difunda el reportaje sobre el supuesto abuso sexual de un alumno del Markham.



En entrevista con Día D, Vicente Pastor se defendió indicando que tuvo sexo consensuado con Mackenzie Severns durante una fiesta de compañeros del colegio Markham.



"Estos meses fueron difíciles para mí porque no pude salir en los medios por ser menor de edad (...) No pude concentrarme en el colegio", inició Vicente Pastor en su defensa.



Según el acusado de violación, Mackenzie Severns le dio un "condón" para mantener relaciones sexuales consensuadas durante la fiesta.



Para Vicente Pastor, su "grave error" fue contar a sus compañeros del Markham que tuvo relaciones sexuales con Mackenzie Severns.



"Ella, específicamente, me dijo que no diga nada. Pensé que no le iba a importar porque se iría del país y no conoce a nadie aquí", se defendió Pastor.



El estudiante del Markham sostuvo que para Mackenzie Severns tal vez "fue su única opción" acusarlo de violación porque "pensaba que estaba embarazada".



Si bien Mackenzie Severns indicó que tuvo un acercamiento con Vicente Pastor, la joven estadounidense sostuvo que no quiso intimidar y se lo dio a entender al estudiante del Markham.



"Ella nunca me dijo que no (...) además le dijo a la señora de la casa donde se quedaba que deseaba permanecer más tiempo en la fiesta", contó Vicente Pastor.



Finalmente, el alumno dle Markham envió un mensaje a Mackenzie Severns: "Deja de mentir, me estás haciendo daño".