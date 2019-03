Extranjero fue agredido brutalmente en un minimarket sin ninguna razón aparente 

En Miraflores, un ciudadano argentino fue agredido brutalmente sin razón aparente cuando se iba a comprar a un minimarket de la zona. El extranjero quedó con el brazo fracturado y tres puntos de sutura.

La cámara de seguridad del local registró cuando el argentino fue golpeado. Tal como se aprecia en las imágenes, el peruano lo masacró al extranjero, quien solo se defendió.

Según contó el argentino, la familia del agresor se contactó con él para intentar 'arreglar' la denuncia penal que interpuso, pero indicó que no va a negociar y seguirá con el proceso porque consideró que el sujeto es un "peligro público".

"Como excusa decía que le estaba robando. Yo vivo cerca. No me escuchó y comenzó a golpearme. (...) No lo había visto nunca. Estaba tomando y creo que eso desencadenó su furia", contó el agraviado.

El argentino contó que el padre del agresor quiere resolver rápidamente su caso, aunque recalcó que seguirá con el proceso.