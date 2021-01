LOGRAN DAR CON SU IDENTIDAD. Tras las terrible agresión que sufrió un trabajador de empresa eléctrica por parte de un sujeto en Miraflores, cientos de personas pidieron que se identifique al agresor.

El agresor responde al nombre de Patricio Montenegro y agredió al trabajador de empresa eléctrica ‘Luz del Sur’ porque le cortaron la luz. La víctima se encontraba haciendo inspecciones en diversas casas.

Patricio Montenegro no vive en el edificio, sin embargo, se encontraba paseando por el lugar dentro de su camioneta. “Él no vive en este edificio, no lo conocemos, no se puede justificar una agresión de esta manera”, indica un vecino.

Reiner Herrada Mamani es el nombre de la víctima, un joven de 21 años. La agresión ha generado indignación en redes sociales, pero también preocupación por los repetitivos que son estos episodios de violencia.

Identifican a hombre que agredió a trabajador de empresa eléctrica- TROME