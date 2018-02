Tremendo escándalo generó la actitud de un ciudadano jordano en Miraflores. Identificado como Rahed Amad, el sujeto fue captado mientras vandalizaba el bar La Emolientería acusando a sus trabajadores de perjudicar su negocio de shawarma.

Según reportó Latina, Rahed Amad exigió a los trabajadores del bar miraflorino que bajen el volumen. “Quiso atacar a la administradora porque, según él, el volumen espanta a sus clientes. A mí me hizo siete cortes en el brazo. Tengo un corte en el pecho, dos cortes en la mano y cuatro cortes en la pierna”, dijo el efectivo de seguridad de La Emolientería de Miraflores, Luis Villa Polo.

Todo comenzó cuando Rahed Amad le arrojó un jarrón al barman del bar de Miraflores, el mismo que terminó reventando en su cabeza. Cuando el agente de seguridad intentó contenerlo, lo atacó con un cuchillo.

Pero esta no es la primera vez que Rahed Amad protagoniza un episodio de violencia en Miraflores. Los propietarios de otros negocios de la cuadra 1 de José Galvez denunciaron que el ciudadano jordano ya los ha atacado en el pasado.

Según el reportaje de Latina, Rahed Amad maneja un restaurante de shawarma en Miraflores. El local le pertenece a Alberto Pérez, quien se lo alquiló a Lizbeth Arébalo. Sin embargo, el propietario denunció que el extranjero se apropió del negocio hace tres meses y no sabe cómo sacarlo.

“Yo no le alquilo absolutamente nada a él. No tiene ningún tipo de relación conmigo y no sé qué está haciendo en mi propiedad. La señora a quien le alquilé el local no se encuentra actualmente en el país y no sé qué tipo de relación pueda tener con esta persona”, dijo Alberto Pérez.

Por su parte, la señora Carmen de La Torre denunció que Rahed Amad también la atacó al intentar cobrarle. “ Salió como un toro embravecido, me agarró del brazo izquierdo y me gritó: ‘desgraciada, maldita india asquerosa, por Alá que yo te puedo destrozar”, dijo la víctima.

Jordano ataca con un cuchillo a trabajadores de La Emolientería en Miraflores. Video: Latina

