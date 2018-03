Joven ambulante agredido por sereno de Miraflores: "Lo hago por mis estudios y mis padres" [VIDEO]

Con heridas en las piernas, una mano lastimada y la mochila destrozada. Así terminó Juan Cruz Morales luego de que un sereno de Miraflores lo arrastrara por la vía pública para quitarle su táper con comida. El video del hecho se volvió viral en Facebook y generó la indignación de los usuarios.



"Me hizo caer (...) Él me empezó a arrastrar hasta la camioneta como si fuera una cosa. Cuando me arrastraron me hicieron heridas en las rodillas", contó Juan a las cámaras de Latina.



Juan Cruz se dedica a la venta de panes y jugos en el cruce de la avenida Benavides con la calle Grimaldo del Solar. De esta manera puede pagar sus estudios y ayudar a sus padres en los gastos de su casa.



El padre de Juan Cruz sufre de artrosis, por lo que se encuentra incapacitado para trabajar. El joven es el único sustento de la familia.



"Yo estaba llorando porque no había vendido nada y se habían llevado las cosas. Me cuesta mucho trabajar, hacer todo esto. Más me cuesta porque yo lo hago por dos razones, por mis estudios y por mi papá que no trabaja", agregó Juan.



La madre de Juan también se mostró mortificada por lo ocurrido: "Mi hijo nos mantiene. Es un apoyo para seguir adelante. No le pueden hacer daño. Mi hijo no es delincuente, no está robando. Mi hijo solamente vende. Me da cólera".



En tanto, la Municipalidad de Miraflores lamentó la "agresión ocurrida contra Juan Cruz (22)" e informó a través de un comunicado que el fiscalizador fue despedido.

Uno de los serenos abusó de la fuerza para quitarle su panera.