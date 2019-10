Miraflores: 'Loco del cuchillo' le cortó la cara a joven en plena avenida Reducto y ¡sigue suelto!

¡Mucho cuidado! Un sujeto inestable mentalmente se encuentra suelto por el distrito de Miraflores. Así lo denunció un joven identificado como 'Julián', quien contó que lo atacó con un enorme cuchillo de cocina en plena avenida Reducto.



Según consignó Buenos Días Perú, el joven salió de su departamento para ir a su trabajo cuando vio al sujeto empujando a una mujer, que no reaccionó y se alejó asustada.



El agraviado se colocó al costado del sujeto y este lo empujó con fuerza. "Me comienza a insultar, a decir groserías y yo por reacción lo empujo. Cuando le voy a pegar por faltoso, viene y me saca un cuchillo y me corta la cara", contó la referido medio.

Julián quedó con nueve puntos en la cara y cuatro puntos en la espalda tras el ataque del 'Loco del cuchillo'. Según el médico que lo atendió, las heridas fueron muy peligrosas ya que pudo perder la vista y la otra estaba muy cerca del corazón.

Según el afectado, el sujeto no intentó robarle y a pesar de que hubieron varios testigos del ataque, nadie reaccionó ni lo ayudó. Todo ocurrió a pocas cuadras del puente de la Bajada Armendáriz.

Julián pudo elaborar un retrato del sujeto, que ya viene difundiéndose por distintos medios. ¡MUCHO CUIDADO!