PUDO HABER MUERTO. Una mujer se salvó de morir luego que cayera del cuarto piso de un edificio en Miraflores, sin embargo, las ramas de un árbol ayudaron a que el impacto no sea fuerte y terminó cayendo al techo de un kioskito.

La víctima se habría tropezado de la ventana de su edificio y caído encima de un puesto de negocio, donde felizmente la vendedora salió ilesa. La mujer tuvo múltiples fracturas y fue llevada al Hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde del último jueves 29 de diciembre en el cruce de las avenidas Larco y Benavides.

“Se ha levantado un poco atrás por el impacto , yo estaba parada sino me caía en la cabeza, gracias a Dios que no me pasó nada ”, dijo la comerciante del puesto de venta de revistas.

Mujer sobrevive tras caer del cuarto piso de edificio