Miraflores: ‘Nene Malo’ fue asesinado por tener romance con novia de ‘Fritz’

Por vivir un amor clandestino con la mujer del peligroso delincuente Fritz Antonnino Moreno Cossío (32), ‘Fritz’, el exrecluso Luis Fernando Moreno Senepo (43), ‘Nene Malo’ o ‘Chato Edú’, fue salvajemente asesinado dentro de su moderna camioneta en la bajada de Armendáriz, en Miraflores.



A esa conclusión llegaron los detectives del Equipo 6 de la División de Homicidios, quienes el jueves 28 atraparon a ‘Fritz’. Además, señalaron que el despechado mafioso pagó 15 mil dólares a los sicarios de ‘Los Nuevos Malditos de Bayóvar’ para cobrar venganza.



“La víctima sabía que la joven conocida como Hellen era pareja de ‘Fritz’, pero no le importó y la buscó. Mantuvieron una relación secreta hasta que todo se descubrió”, dijo un agente.



LA VENGANZA

Según el atestado N.° 051-2017-Dirincri/Divinhom, el mafioso, tras conocer la infidelidad de su chica, la hizo viajar a Chile para que no sospeche nada, y luego se comunicó con su amigo, el recluso Reneé Aroni Lima, ‘Loco Aroni’, para llevar a cabo su venganza.



“Desde el penal, ‘Loco Aroni’ se contactó con los sicarios de ‘Los Nuevos Malditos de Bayóvar’ para que maten a ‘Nene Malo’. La orden se ejecutó la madrugada del 6 de marzo de este año, en Miraflores cuando ‘Nene Malo’ fue acribillado”, informó un oficial.



En el documento policial, los agentes establecieron que ‘Fritz’ y ‘Loco Aroni’ son autores intelectuales del homicidio calificado de Luis Moreno, quien se presentaba como empresario artístico.



Los detectives no descartan que el atentado que sufrió ‘Fritz’, en junio último, haya sido perpetrado por amigos de la víctima.