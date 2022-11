Nueva negligencia médica. Una joven psicóloga de 29 años de edad falleció tras someterse a una liposucción en una clínica, en San Borja. La salud de la paciente se complicó tras la intervención quirúrgica.

Más información San Borja: una joven murió tras realizarse una liposucción y familiares denuncian negligencia médica

“Mi hija se quejaba del dolor y la enfermera le decía que no sea engreída. ‘No te hemos hecho nada’, le indicaron”, denunció Elizabeth Alagón, madre de Diana Kimberly Pescorán Alagón (29), en declaraciones a América Noticias.

Se sabe que Diana Pescorán llegó desde Cusco para someterse a una liposucción en la Clínica Arroyo Cirujanos. “A las 6 de la tarde del último fin de semana ingresa a la sala de operación, me dijeron que en 2 horas iba a salir mi hija, pero no salía, ya eran 9:30 de la noche (…) Eran 2:45 am y me dice que puedo pasar, pasé y a mi hija la encontré convulsionando”, agregó.

Alta médica

El papá de la joven indicó que tras operar a su hija, la clínica dio una alta médica rápida a la paciente. “Si es una clínica tiene que tener una sala de recuperación, donde la paciente tiene que estar mínimo 48 horas”, señaló Enrique Pescorán.

Lamentablemente, la joven se descompensó en su vivienda. La madre llamó a la clínica para que la auxiliaran pero esta falleció. “Llega un señor de nombre Elmer Arroyo, comenzó a reanimar a mi hija diciendo que ella estaba con vida, pero ya no estaba con vida”, contó la madre.

Según el abogado de la familia se habría incurrido en más de un delito. “Este es un homicidio culposo que tiene una pena privativa de la libertad, por la negligencia de profesión. Acá hay otro delito, suplantación de identidad, Elmer Arroyo estaría suplantando al médico Iván Arroyo”, sostuvo el abogado Mario Arriba.

El citado medio indicó que el caso está en manos de la Primera Fiscalía de la Segunda Sala Penal Corporativa. Cabe precisar que Diana Pescorán Alagón (29) falleció a consecuencia de una encefalopatía aguda irreversible.

VIDEO RECOMENDADO

Este 24 y 25 de noviembre tendrás la oportunidad de comprar un ticket al precio más bajo del mercado. Pero, ¿cómo es que funciona esta promoción? aquí te lo contamos.